"Se va crea o structura separata, independenta total, sub autoritatea ministrului de Finante, deci nu subordonata cuiva. Ce ramane in ANAF se rearanjeaza, regiunile dispar ca si putere, pentru ca nu este corect ca sa aiba regiunea decizia, cand la judet e problema. Partea de contestatii pleaca de la ANAF la Finante, pentru ca nu ANAF-ul trebuie sa judece ceea ce tot ANAF-ul a spus", a explicat Teodorovici, in cadrul unei intalniri cu reprezentanti ai mediului de afaceri si romani plecati in strainatate.Ministrul Eugen Teodorovici a facut declaratia la "Ziua Diasporei - Negresti-Oas este Acasa", la care a participat alaturi de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, si ministrul Apararii, Gabriel Les. Evenimentul a fost organizat in premiera de Primaria orasului Negresti-Oas, in parteneriat cu Fundatia Romanian Business Leaders, prin RePatriot. ...citeste mai departe despre " Teodorovici anunta ca trece Vama sub autoritatea ministrului de Finante " pe Ziare.com