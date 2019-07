Teodorovici vrea ca tinerii care fac internship la Guvern sa fie angajati automat

Totodata, acesta a declarat ca legislatia ar trebui modificata, astfel incat tinerii care au absolvit programul de internship sa poata fi angajati automat in administratia publica, fara a mai da un concurs pentru ocuparea unui loc.Teodorovici a participat, miercuri, la Palatul Victoria, la lansarea oficiala a programului de internship in Executiv."Veti da piept cu un mediu in care cei care lucreaza in aceasta zona sunt injurati zi de zi. Intr-un loc foarte important de altfel, unde oamenii de calitate pot sa faca lucruri de calitate, dar per total noi cei din administratia publica centrala suntem in aceeasi zona hulita de tara dar si locul de unde se pot schimba lucrurile pentru tara. Opinia dumneavoastra este importanta dupa internship.Ar trebui schimbat ceva si in cadrul legislativ actual, ca dupa aceste doua luni de internship sa se poata incadra respectivul tanar automat in administratia publica, pe postul de debutant desigur, dar fara alte concursuri, pentru a stimula transferul de tinerete, de suflul nou, mai repede catre administratie. Sper ca dupa aceste doua luni de zile o mare parte dintre voi sa decideti sa ramaneti in administratia publica. Vom vedea care ar putea fi cadrul legal pentru a face acest lucru", a afirmat Teodorovici.Totodata, el i-a indemnat pe tineri sa transmita ca exista oameni care fac eforturi in administratia centrala."Va fi important sa ramaneti alaturi de noi ca sa schimbam aceste lucruri (...), mi-as dori sa intelegeti incet-incet ce inseamna administratia. Ca ramaneti, ca nu ramaneti in administratia publica, sa dati mai departe mesajele corecte a ceea ce se intampla in administratie, sa vedeti ca sunt oameni care incearca sa schimbe lucrurile asa cum sunt ele astazi, ca se fac eforturi", a punctat Teodorovici.Teodorovici si-a amintit, in acest context, ca la 20 de ani, cand era student, a lucrat in resurse umane, in Ministerul Transporturilor."Partea de resurse umane cred ca este zona-cheie in orice fel de structura, publica sau privata", a afirmat el.Teodorovici a vorbit despre experienta sa de atunci."De asta spunea si domnul fost presedinte al tarii ca am completat in cartea domniei sale de munca si asa este. Tin minte ca aveam aceasta mica atributie, aduceam la zi in ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea ca tinerii care fac internship la Guvern sa fie angajati automat " pe Ziare.com