Teodorovici inca nu stie de cand va creste salariul minim: Decidem daca de la 1 decembrie sau 1 ianuarie

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie in acest sens va fi luata in zilele urmatoare."Inca nu s-a mutat (de la 1 decembrie la 1 ianuarie, majorarea salariului minim pe economie - n.red.) . Este o decizie in curs. Erau cele doua date 1 decembrie si 1 ianuarie si se va lua o decizie in Guvern, in urmatoarele zile", a afirmat Eugen Teodorovici, marti.Ministrul Finantelor a dat de inteles vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai creste de la 1 decembrie, asa cum anuntase prim-ministrul Viorica Dancila, majorarea urmand sa se realizeze, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019.Mai exact, intrebat vineri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prinsa in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finantelor a confirmat acest lucru, dar a precizat ca data de la care va fi majorat trebuie sa fie o decizie a Guvernului, discutia vizand una dintre doua date - 1 decembrie sau 1 ianuarie."E o discutie cu sindicatele, cu mediul de afaceri. Ca si principiu si corect e corect ca in timpul jocului regulile sa fie schimbate cat mai putin si invocand mereu acea predictibilitate pe care trebuie sa o respectam, trebuie sa aratam mediului de afaceri ca suntem un partener serios si care sprijina aceasta zona a economiei, intelegand cu totii, mai ales cei de stanga, ca un mediu economic puternic este cel care iti asigura si redistribuirea unei parti a veniturilor catre partea mai putin fericita a populatiei. Este o logica, zic eu, de baza", a adaugat Teodorovici.Oficialul de la Finante a indicat ca mai este nevoie de "cateva puncte de vedere, avize" pentru majorarea salariului minim. Chestionat daca salariul minim va fi majorat, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019, ministrul Finantelor a raspuns: "Categoric".Guvernul a adoptat, pe 9 noiembrie, ordonanta de urgenta care prevede modificarea Codului Muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, Executivul urmeaza sa aprobe o Hotarare in care care sa fie mentionate sumele.Salariul minim brut ar urma sa creasca de la 1.900 de lei pe luna, cat este de la inceputul acestui an, la 2.080 de lei pe luna, pentru toti angajatii, cu exceptia persoanelor cu studii superioare si cu minimum 15 ani vechime, pentru care este stabilit nivelul de 2.350 d