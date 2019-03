El a precizat ca acestea avor fi contruite in parteneriat public privat cu doua tari, dintre care una ar putea fi Turcia, conform Digi24.Lucrarile ar urma sa inceapa anul acesta si vor dura trei ani."Vor fi doua spitale atat publice cat si cu caracter militar fiind in doua zone in care sunt baze militare NATO. Se merge pe ideea de a prelua un spital ca model deja construit. Stim exact cat dureaza constructia, cat costa efectiv, banii vor prevazuiti in bugetul Ministerului Apararii, pentru ca vor face parte din cei 2% pentru aparare.Va fi facut un act normativ exact ca in sistemul echipamentelor militare. Atata timp cat poti sa ai acord Guvern-Guvern pentru a achizitiona echipamente militare eu zic ca poti sa faci acelasi cadru si pentru a crea infrastructura spitaliceasca pentru a salva oamenii", a declarat Teodorovici.La Craiova urma sa fie construit un spital regional, insa din fonduri europene, in proiect fiind incluse si alte doua unitati spitalicesti in Iasi si Cluj Napoca.Citeste si:Promisiunea esuata a ministrilor Sanatatii: Constructia celor trei spitale regionaleUn europarlamentar o acuza pe Pintea de minciuna in legatura cu spitalele regionale: A dat startul amagirilor de campanie ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca doua spitale regionale vor fi construite din banii Armatei " pe Ziare.com