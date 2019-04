Teodorovici spune ca e nevoie de un pachet agresiv de masuri privind libertatea de a pleca la munca in strainatate

"Poate in timpul Presedintiei romane voi invita tarile care trimit lucratori in strainatate la o discutie, sa vedem ce e de facut. Ar trebuie sa ne gandim la un pachet agresiv care sa aduca o solutie, pentru ca nu putem sa ne atingem obiectivele in situatia actuala, de aceea discutam acum despre scaderea competitivitatii, despre cheltuieli diferite, aspecte care sunt influentate de aceasta mobilitate intra-europeana. Deci trebuie sa incurajam aceasta mobilitate, dar trebuie si sa tinem cont de tipul de masuri pe care trebuie sa le aplicam pentru a nu fi afectati noi toti", a afirmat Eugen Teodorovici.Acesta a precizat ca situatia mobilitatii selective in cadrul UE a fost unul din subiectele principale discutate la reuniunea ministrilor europeni de Finante."Libera circulatie a fortei de munca a adus mari beneficii economice. Lucratorii mobili contribuie la PIB-urile tarilor de origine si tarilor-gazda si in cele mai multe cazuri au un rol semnificativ in ceea ce priveste castigurile celor ramasi in tara de origine.Totusi mobilitatea muncitorilor poate avea si efecte negative, de exemplu atunci cand mobilitatea e selectiva, ducand la exodul creierelor si stopand cresterea potentiala. In viitorul apropiat, prioritatea noastra ar trebui sa fie gasirea unei solutii comune la nivel european si implementarea unui instrument care sa ne ajute in rezolvarea acestui fenomen", a afirmat ministrul Finantelor.Eugen Teodorovici a subliniat ca din statele est-europene pleaca in vestul Europei nu doar cei inalt calificati, ci si oamenii cu calificari medii sau scazute."In general in Uniunea Europeana lucratorii inalt calificati sunt foarte mobili, iar atunci cand nivelul de realizari educationale creste, creste si inovarea. Mobilitatea Est-Vest este exceptionala, dar nu intotdeauna doar lucratorii de inalta calificare emigreaza. Exista un procentaj de lucratori si cu calificari scazute si medii, facand acest fenomen sa fie amplu", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul Finantelor s-a declarat nemultumit de discutiile din cadrul ECOFIN privind mobilitatea selectiva."Daca tendintele din ultimii 10 ani vor continua, problema va deveni mai pregnanta pentru anumite ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca e nevoie de un pachet agresiv de masuri privind libertatea de a pleca la munca in strainatate " pe Ziare.com