Teodorovici vrea ca studentii sa lucreze cativa ani in tara dupa terminarea studiilor: Statul roman investeste foarte mult in ei

"Saptamana aceasta o sa fie o discutie. Eu am propus sa fie o discutie transparenta, ca oamenii sa vada exact ce se discuta. (...) De ce nu intrebam si discutam cu studentii: continuam sa sprijinim aceasta zona, dar, dupa terminarea facultatii nu cumva ar fi corect din toate punctele de vedere ca studentii un numar de ani de zile sa lucreze in Romania dupa terminarea facultatii? Nicaieri in Europa nu este o astfel de forma. Nu. Statul roman investeste foarte mult in studenti, dar dupa aceea marea lor parte se duc... (sa munceasca in afara tarii n.red.).Se dau acele credite, imprumuturi pe termen lung pentru studenti. Si poate ar trebui sa punem asta in balanta, nu cumva ar trebui ca dupa terminarea studiilor, statul investind in tine, in facilitati pe transport, in scoala ...Si poate gasim scheme de finantare sa incurajam studentii sa si faca ce au de facut si mai bine", a spus ministrul Finantelor la Antena 3.Saptamana trecuta, Teodorovici afirma ca in sedinta Comitetului Executiv National al PSD au fost discutate principii care vor sta la baza primei rectificari bugetare din 2019, fiind inaintate cateva propuneri de masuri, dintre care doua au fost convenite "de principiu". Una dintre acestea este legata de gratuitatea pe calea ferata de care beneficiaza studentii."Si aici o propunere, la fel, inspirandu-ne si din alte zone ale Europei, si oricum va fi si o discutie inainte de a lua o decizie in acest sens cu toate structurile reprezentative din partea studentilor, putem sa discutam elemente legate de limitarea poate a numarului de calatorii in fiecare an si putem sa avem ca exemplu alte categorii de romani, sa spunem, pentru care se aplica aceste gratuitati, sunt foarte multe astfel de exemple in economia noastra, deci un numar limitat de calatorii.De asemenea, poate varsta pana la care sa se aloce aceste bilete gratuite pe calea ferata, adica varsta de 26 de ani. De asemenea, putem sa il corelam, si cred ca ar fi corect sa facem acest lucru, de situatia la invatatura in universitati, in facultati. Adica, totusi, sa nu avem studenti repetenti sau cu restante la nivelul facultatilor, tocmai pentru a stimula, sa zicem asa, o astfel de masura", explica se ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea ca studentii sa lucreze cativa ani in tara dupa terminarea studiilor: Statul roman investeste foarte mult in ei " pe Ziare.com