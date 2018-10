Test de competenta pentru Firea: Termoficarea din Bucuresti, aflata la un pas de colaps, poate fi salvata cu bani europeni. Pana pe 31 decembrie

Daca depasesc termenul, Capitala risca sa piarda o multime de bani europeni pe care i-ar folosi la modernizarea sistemului de termoficare centralizata, aflat deja la un pas de colaps. Iar asta ar insemna ca, mai devreme sau mai tarziu, peste un milion de bucuresteni ar putea ajunge sa se incalzeasca la resouri si sa se spele la lighean.Din cauza ca statul le-a administrat in paguba, an dupa an, atat ELCEN (care produce agentul termic pentru bucuresteni), cat si RADET (care distribuie acest agent termic) au ajuns in insolventa in 2016. Inca de la acel moment autoritatile - adica Ministerul Energiei, care e actionar majoritar al ELCEN si Primaria Bucuresti, care detine RADET - au anuntat ca sunt in cautarea solutiilor optime pentru redresarea financiara a producatorului si a distribuitorului de agent termic.Din pacate - cu toate ca au trecut deja doi ani de atunci - autoritatile n-au gasit calea salvatoare. Iar timpul pe care il mai au la dispozitie pentru a o face este acum pe sfarsite.De ce e atat de important ca activitatea ELCEN si a RADET sa continue? E simplu. Fara ele, circa 1,2 milioane de bucuresteni - ale caror locuinte sunt incalzite in sistem centralizat - ar ramane fara apa calda si fara agent termic. Si nu pentru o saptamana sau o luna, ci definitiv! In plus, aproape 5.000 de institutii din Capitala ar ajunge in aceeasi situatie. Pana si Palatul Parlamentului ar ramane fara caldura si apa calda! In plus, fara ELCEN (care produce si electricitate) Bucurestiul ar deveni singura capitala din Europa lipsita de surse proprii de producere a energiei.E, in mod clar, o situatie in care n-ar trebui sa ajungem niciodata.Cu toate ca stiu aceste lucruri, autoritatile tot n-au fost in stare, in ultimii doi ani, sa gaseasca o solutie pentru rezolvarea acestor probleme. Lucrurile au mers greu si din cauza ca echipele de conducere ale ELCEN si RADET erau obisnuite mai degraba sa isi paseze responsabilitatea pentru functionarea greoaie a sistemului, in loc sa colaboreze pentru rezolvarea problemelor.In cele din urma, dupa mai multe incercari, Guvernul si Primaria Capitalei au agreat o solutie de compromis: atat ELCEN, cat si RADET urmau sa isi transfere activele si personalul catre Compania Municipala Energetica SA, detinuta de municipalitate.Noua companie c ...citeste mai departe despre " Test de competenta pentru Firea: Termoficarea din Bucuresti, aflata la un pas de colaps, poate fi salvata cu bani europeni. Pana pe 31 decembrie " pe Ziare.com