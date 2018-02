The Economist: Politicienii romani vor sa scape de inchisoare sacrificand Justitia

Liviu Dragnea este cel care conduce din umbra Guvernul, sustin jurnalistii de la publicatia The Economist. Viorica Dancila a ajuns premier doar din cauza ca legea nu-i permite lui Dragnea, condamnat pentru frauda electorala, sa ocupe functia.Ziaristii mai scriu ca cinci dintre ministrii cabinetului Dancila sunt cercetati pentru fapte de coruptie si ca Dragnea insusi este anchetat de DNA pentru constituire de grup infractional organizat si, in consecinta, risca sa ajunga la inchisoare. Asta, daca Vicorica Dancila nu va reusi sa promoveze modificari ale legii, prin care diverse forme de abuz in serviciu vor fi dezincriminate.The Economist il citeaza pe liderul USR Dan Barna, care spune ca justitia din Romania este in pericol nu din cauza vreunei schimbari de ideologie, ci din cauza o mana de oameni cu probleme penale vor sa schimbe legea in propriu interes.Putini au crezut vreodata ca DNA va reusi sa lupte eficient cu coruptia din Romania, comenteaza The Economist. Cu toate astea, institutia a uimit pe toata lumea, trimitand la inchisoare sute de oameni sus-pusi, in ultimii cinci ani, printre care un fost premier, 5 ministri si 25 de parlamentari. In plus, multi alti oameni importanti sunt cercetati. Printre ei, Radu Mazare , care a cerut azil in Madagascar.Publicatia britanica mai scrie ca PSD ataca DNA sustinand ca aceasta institutie are interese politice, actionand la ordinele a ceea ce ei numesc "statul paralel". In plus, jurnalistii amintesc despre faptul ca inainte de a deveni premier, Dragnea a fost baron local si ca din anturajul sau a facut parte Costel Comana, om de afaceri care s-a sinucis in timp ce era cercetat pentru coruptie.Citeste si:Dragnea acuza DNA ca vrea sa faca venituri: Am dat deja 6.000 de lei. M-ar costa 100.000 copierea volumelor din dosarDragnea se plange ca n-are bani nici sa-si traga la xerox dosarul de la DNA: Singurul venit pe care il am este indemnizatia de la Parlament. Nici aia intreaga, doua treimiLiviu Dragnea se plange ca nu are acces la dosarul Tel Drum ...citeste mai departe despre " The Economist: Politicienii romani vor sa scape de inchisoare sacrificand Justitia " pe Ziare.com