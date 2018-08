The Guardian a vorbit cu protestatarii din diaspora: Trimit miliarde de euro acasa, multumirile de la Guvern au fost brutale

Sub semnatura Claudiei Ciobanu, un jurnalist care mai scrie pentru Reuters si Al Jazeera, The Guardian aminteste de violentele si brutalitatea jandarmilor care i-au intampinat pe romanii din diaspora: "Au fost folosite gaze lacrimogene si tunuri cu apa"."Aceea a fost ziua in care Partidul Social Democrat din Romania a renuntat la prefacatoria ca se afla in slujba cetatenilor tarii. Eu insami sunt emigrant roman si nu am fost deloc surprinsa de faptul ca diaspora a iesit in strada", noteaza autoarea."Ca si alti cetateni est-europeni, romanii sunt un popor al migratiei. Aproximativ 3,6 milioane dintre noi traiesc in strainatate, in comparatie cu 20 de milioane care au ramas acasa. Aproximativ un sfert din populatia activa a plecat.Si in ultimii ani, deoarece mecanismele de schimbare pareau sa nu reuseasca, romanii au apelat din ce in ce mai mult la protestele de strada pentru a denunta abuzurile si coruptia guvernelor. Era normal ca diaspora sa incerce sa-si faca auzita vocea", conform sursei citate."In calitate de migranti, avem o problema majora cu elita de guvernamant de acasa: ea este responsabila pentru faptul ca tara noastra este intr-o stare atat de rea incat singura optiune a fost si inca este parasirea Romaniei. Iar incompetenta si reaua credinta a celor care guverneaza ne impiedica sa ne intoarcem - cel mai mare vis al multor migranti", adauga The Guardian.Autoarea povesteste ca cei mai multi dintre romanii pe care ii cunoaste au "zburat spontan acasa pentru a participa la protest". Acestia au urmarit protestele anterioare, lipiti de smartphone-uri, asa ca diaspora urma sa aiba propria manifestatie."Era o idee puternica: Romanii imprastiati de-a lungul continentului mobilizandu-se brusc pentru schimbarea tarii"."Ce s-a intamplat pe strazile Bucurestiului in 10 august a socat pe toata lumea. Piata Victoriei a devenit un camp de lupta haotic. Protestatarii pe care i-am intervievat inca isi revin dupa violente, pentru ca au inghitit spray cu piper sau au fost tinta Jandarmeriei.Copiii si persoanele in varsta nu au fost crutati. Multi sunt convinsi ca violenta a fost declansata delib ...citeste mai departe despre " The Guardian a vorbit cu protestatarii din diaspora: Trimit miliarde de euro acasa, multumirile de la Guvern au fost brutale " pe Ziare.com