The Guardian scrie despre referendumul pentru familie, un combustibil pentru ura si homofobie

Iata ce scrie The Guardian despre situatia din tara noastra si despre referendumul din acest weekend."Rezultatul (referendumului - n.red.) va avea un efect practic minim, in contextul in care casatoria intre doua persoane de acelasi sex nu este legala in Romania, iar cei care critica referendumul, ce a pornit de la initiativa Coalitiei pentru Familie, spun ca a fost capturat de politicieni ca o strategie de a distrage atentia", scrie publicatia engleza."Ideea este sa distraga atentia publica de la acuzatiile de coruptie, iar ei (politicienii - n.red.) fac asta cu costul comunitatii LGBT", spune pentreu sursa citata Teodora Ion-Rotaru de la Accept, organizatie care lupta pentru drepturile minoritatilor sexuale.PSD incepe campania pentru referendumul pentru "familia traditionala". Dragnea: Va fi un moment crucialMinistrul Gavrilescu, dar si politicieni din Opozitie au facut propaganda pro-referendum intr-o biserica din Prahova, cu spatele la altar (Video)Inca un lider PSD cheama la vot, desi Dancila si Dragnea au sustinut ca partidul nu se va implica in campania pentru referendumPrimarul Tudorache sustine referendumul de pe bannere care au impanzit Sectorul 1Ea arata ca in ultimele doua saptamani a avut loc o amplificare a discursului care indeamna la ura, ceea ce a agravat o situatie deja dificila pentru persoanele LGBT intr-o tara foarte conservatoare.Graeme Reid, directorul programului LGBT de la Human Rights Watch, spune ca referendumul este redundant si reprezinta o risipa de bani."Este un gest simbolic care marginalizeaza in continuare un grup minoritar si intentioneaza sa-i faca tapi ispasitori", explica Reid.Activistii argumenteaza si ei ca referendumul va duce la regresul cauzei LGBT."Partidul Social Democrat, care guverneaza Romania, este deja acuzat de multi oficiali de la Bruxelles de tendinte autoritariste, iar liderul partidului, Liviu Dragnea, a fost condamnat pentru abuz in serviciu la 3 ani si jumatate de inchisoare. Apelul in cazul sau incepe saptamana viitoare. Dragnea a fost activ in campania pentru referendum", mai noteaza publicatia citata."Multa lume se teme ...citeste mai departe despre " The Guardian scrie despre referendumul pentru familie, un combustibil pentru ura si homofobie " pe Ziare.com