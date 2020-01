Cursa de alergare in conditii extreme Yukon Arctic Ultra 2020 se desfasoara la Cercul Polar, incepe in aceasta seara, la ora 20:30 ora Romaniei, si este programata sa se incheie pe 7 februarie.Intr-o postare pe Facebook , Tibi Useriu a explicat de ce s-a asezat din nou la start."Un lucru imi sta in gat ca un os de peste si anume 'Lucrul inceput si nedus la capat'. Uneori in acest 'nedus la capat' apare fiindca esecul si-a varat coada in poveste. Ca mine, la Yukon Arctic de anul trecut cand am inghetat, fara macar sa-mi dau seama.Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care imi propusesem sa o duc la capat. Si am fost trimis la spital. M-am simtit cam ridicol, recunosc. Am venit acasa cu coada intre picioare. Suparat pe mine, pe lume. Mi-a trecut, dar n-am uitat.Ce e de fapt un esec? Un profesor dur, care adora sa-ti dea lectii usturatoare, pe care le tii minte toata viata. Un esec nu e un capat de drum. E parte dintr-un proces de invatare. Daca esecul te incurca in drumul tau spre glorie, poate ca e timpul sa inveti ceva, sa te smeresti mai mult. Mereu imi repet asta cand o dau de gard", a scris sportivul pe Facebook.Mai mult, acesta se arata increzator in sansele lui."Sunt aproape de start, dar cu gandul la finis. Va fi greu. Plec insa cu speranta sa duc la bun sfarsit ce am inceput. (...) O sa-mi hranesc sufletul nu doar cu gheata si adrenalina, ci si cu ganduri calde, luminoase. Deocamdata, le trimit inspre voi toti, cei de acasa. Abia astept sa inceapa distractia!", mai scrie, printre altele, Tibi Useriu.Citeste si:Tibi Useriu, scos din cursa extrema Yukon Arctic Ultra si dus la spital (Foto)Avram Iancu a terminat al treilea ultramaratonul de la Polul Nord, una dintre cele mai dure curse din lumeC.B. ...citeste mai departe despre " Tibi Useriu ia din nou startul in ultramaratonul de la Cercul Polar: Abia astept sa inceapa distractia! " pe Ziare.com