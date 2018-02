"Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi, n.r.) si cu ministrul Justitiei si le voi asculta argumentele. Dar stiti pozitia Comisiei. Trebuie sa lasam independenta judiciara sa isi faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre", a declarat Timmermans pentru Calea Europeana, chiar marti, cand la CSM se analizeaza cererea de revocare a sefei DNA.Oficialul european a facut aceste declaratii dupa o conferinta comuna de presa sustinuta cu alaturi de presedintia bulgara a Consiliului UE dupa reuniunea Consiliului Afaceri Generale ce a avut loc astazi in Bruxelles.Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, el urmand sa aiba o intalnire si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat secretarul Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, Georgian Pop."Pe 1 martie dl. Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale - n.red.) va veni la Parlament.Se va intalni cu presedintele Camerei, cu dl. Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (comune comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei condusa de Florin Iordache - n.red.). Programul va fi anuntat ulterior", a spus Pop.Potrivit paginii de Internet a Comisiei Europene, Frans Timmermans va mai avea pe 1 martie, la Bucuresti, intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precum si cu premierul Viorica Dancila. ...citeste mai departe despre " Timmermans asteapta explicatii pentru propunerea de revocare a lui Kovesi " pe Ziare.com