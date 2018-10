Timmermans avertizeaza guvernul PSD: Situatia din Romania s-a degradat. Am fost socati de imaginile cu protestatari agresati, ei nu erau huligani (Video)

Ideile principale din discursul lui Frans Timmermans au vizat regresele pe care majoritatea politica le-a facut in privinta independentei Justitiei, printr-o serie de masuri abuzive, cum este aceea a demiterii "fortate" a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sau aceea a modificarii Legilor Justitiei, fara a tine cont de obiectiile GRECO si ale Comisiei de la Venetia.Frans Timmermans a facut referire de cateva ori la protestele legitime de la Bucuresti si la reprimarea violenta a manifestatiei din 10 august.Europarlamentarii romani care provin din PSD si ALDE - Victor Bostinaru, Maria Grapini , Renate Weber - au abordat un discurs agresiv si l-au intrebat chiar pe Timmermans daca nu cumva aplica un dublu limbaj, criticand doar Romania.Mai mult, acestia au deturnat temele dezbaterii - modificarile din legislatia privind justitia si reprimarea violenta a protestului diasporei - si au adus in discutie "protocoalele ilegale".Victor Bostinaru a reluat si naratiunea PSD, cum ca protestatarii din 10 august erau "violenti, drogati si atacau Guvernul".Frans Timmermans le-a replicat taios, spunand ca aceasta strategie, pe care o practica si prim-ministrul Dancila, a ascunderii in spatele poporului, nu functioneaza in cazul lui.Romania este in centrul sesiunii plenare din aceasta saptamana a Parlamentului European, unde cresc ingrijorarile privind independenta Justitiei, respectarea normelor democratice si protectia drepturilor civile in Romania. Luni seara, a avut loc o dezbatere extraordinara in comisia LIBE, cu participarea lui Frans Timmermans, urmand ca, miercuri, o Rezolutie privind tara noastra sa fie citita in plen, acolo unde este asteptata si Viorica Dancila.Ca un detaliu de context, dezbaterile din Parlamentul European despre situatia Romaniei au fost prefatate, luni, de un avertisment al ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm: "Progresul facut de justitia romana este amenintat de catre amendamentele la Codul Penal si Codul de Procedura Penala adoptate de Parlament in aceasta vara (...) aceste amendamente par create sa arunce Romania la inceputul a ...citeste mai departe despre " Timmermans avertizeaza guvernul PSD: Situatia din Romania s-a degradat. Am fost socati de imaginile cu protestatari agresati, ei nu erau huligani (Video) " pe Ziare.com