Timmermans: Dezinformarea nu va mai fi o scuza. Dragnea si Tariceanu sa ma sune direct cand au impresia ca nu am inteles

"Vreau sa evit orice fel de neintelegere si de aceea am stabilit ca vom avea contacte directe cu institutiile implicate si tocmai pentru ca se depun eforturi intense mari, suntem bine informati, putem fi mai bine informati dar nu am avut impresia ca nu am fost informati. (...) Motivul pentru care suntem in contact direct, ca presedintii Camerelor sa ma sune direct cand au impresia ca nu am inteles. Sa mearga in presa daca vor, dar sa ma sune pentru ca merge mai bine daca vorbim direct", a declarat Frans Timmermans.Vezi aici cum s-a desfasurat vizita-maraton a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene in RomaniaAcesta a mai spus ca exista o echipa buna a Comisiei Europene la Bucuresti si mereu va informa corect."Am o echipa foarte buna in Reprezentanta CE, echipa condusa de Angela Cristea. Sunt mereu foarte bine informat, stiu exact ce se intampla aici. Putem rezolva problemele doar daca toate institutiile sunt implicate. GRECO, Comisia de la Venetia sunt dornice sa va asiste. Trebuie sa lucram pe Legile Justitiei si Codul Penal, pentru a ne asigura ca facem ce trebuie", a spus Timmermans.Citeste si ce le-a zis Timmermans membrilor Comisiei Iordache: Romanii vor sa vorbim de problemele lor, nu de reforma Justitiei, mai ales daca e facuta pentru interese personaleDeclaratiile vin in contextul in care Liviu Dragnea a acuzat reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti de dezinformare cu privire la declaratiile Vioricai Dancila, in perioada preluarii mandatului.