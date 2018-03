Timmermans le-a spus clar membrilor Comisiei ca isi doreste ca Romania sa scape de MCV in 2019, cand va prelua presedintia UE, fiind astfel o incununare a muncii depuse in ultimii 10 ani, insa le-a atras atentia ferm politicienilor ca, daca nu respecta recomandarile Comisiei Europene, nu va ezita sa prelungeasca supravegherea tarii noastre, pentru ca MCV-ul nu are deadline si va fi mentinut oricat e nevoie.Membrii Comisiei, in frunte cu Florin Iordache, si-au spus rand pe rand pasul, acuzandu-se intre ei. USR a povestit cum Puterea o respins dezbaterile si comunicarea, PSD a acuzat CE ca face "o confuzie grosolana" cand spune ca parlamentarii au imunitate in fata Justitiei si i-a "parat" pe cei de la USR ca au adus o boxa la lucrarile comisiei, iar UDMR a sustinut ca toti liderii comunitatii maghiare sunt urmariti de "pericol si terorism si altele" ca DNA sa le faca dosare.Dupa ce i-a ascultat rabdator, Timmermans le-a spus ca el crede ca rolul politicienilor e sa faca lucruri pentru oameni."Cetatenii vor ca noi sa vorbim despre problemele lor, despre visurile lor, aspiratiile lor, daca cream impresia ca ne pasa doar de problemele noastre, despre ce vrem noi, nu despre ce vor ei, pierdem. Guvern sau Opozitie, pierdem toti!Sunt convins ca romanii vor ca politicieniii sa vorbeasca de locuri de munca, de securitate sociala, imigratie, nu despre reforma Justitiei, mai ales daca aceasta reforma e facuta pentru interese personale, nu pentru binele societatii", le-a spus Timmermans membrilor Comisiei Iordache, potrivit unei inregistrari obtinute de Ziare.com de la intalnirea tinuta in spatele usilor inchise, in Parlament. ...citeste mai departe despre " Timmermans, fata in fata cu Comisia Iordache: Romanii vor sa vorbim de problemele lor, nu de reforma Justitiei, mai ales daca e facuta pentru interese personale " pe Ziare.com