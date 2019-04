"Comisia a fost cat se poate de clara de mai multe ori deja. Laura Codruta Kovesi e candidata preferata de PE pentru a fi primul procuror-sef european. Am avut ocazia sa lucrez cu dna Kovesi mai multi ani, e o jurista de foarte buna calitate, o admir pentru curajul sau!In ce priveste Comisia, e important ca ea sa poata sa-si prezinte candidatura, astfel incat institutiile europene sa poata lua o decizie", a spus Timmermans intr-o conferinta de presa in care a avertizat Guvernul ca, daca va merge inainte cu ordonantele de urgenta pe Justitie, Romania va fi sanctionata dur in doar cateva zile.Intrebat daca a vorbit si cu oficiali romani despre ceea ce se intampla cu Kovesi, care e inculpata de controversata Sectie Speciala si pusa sub control judiciar, neavand voie sa paraseasca tara fara aprobarea Adinei Florea, Timmermans a raspuns afirmativ."Mi-am exprimat foarte clar aceasta pozitie si in discutiile cu autoritatile romane", a spus Timmermans.- continua - ...citeste mai departe despre " Timmermans: Kovesi e preferata pentru a fi primul procuror-sef european. O admir pentru curajul sau " pe Ziare.com