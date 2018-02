Inaltul oficial european se va intalni cu Liviu Dragnea, Calin Popescu-Tariceanu si Viorica Dancila, dar si cu presedintele Klaus Iohannis.In anuntul postat pe site-ul Comisiei Europene nu sunt mentionate si motivele vizitei lui Timmermans la Bucuresti, insa momentul coincide cu tentativa de revocarea a sefei DNA si cu scandalul privind modificarea legilor justitiei, iar principalul domeniu de activitate al olandezului este respectarea statului de drept (rule of law - domnia legii, eng.).Prim-vicepresedintele Comisiei Europene este insotit si de comisarul european Christos Stylianides, responsabil de gestionarea situatiilor de criza, care se va intalni cu ministrul roman de Interne, Carmen Dan.Vizita oficialilor europeni in Romania, anuntata de pe o saptamana pe alta, pare sa aiba un caracter de urgenta, care ar putea fi justificat de situatia de la Bucuresti si de felul in care sunt vazute aceste evenimente la Bruxelles.Citeste si: Reactie dura de la Bruxelles, dupa anuntul lui Toader: Un pretext pentru a bloca lupta anticoruptie. Oficialii europeni nu sunt prosti ...citeste mai departe despre " Timmermans vine direct la Dragnea, Tariceanu si Dancila, pe 1 martie, dar se va intalni si cu Iohannis " pe Ziare.com