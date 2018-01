Masura este prevazuta intr-un proiect de lege aprobat miercuri de Guvern. Sunt vizati tinerii cu varsta intre 16 si 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni. Ca sa beneficieze de angajare, acestia trebuie sa se afle in sistemul de protectie a copilului, sa provina din acesta sau sa aiba cel putin un copil in intretinere.In urma deciziei Guvernului, un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din institutiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor dezavantajati, pentru o perioada de 24 de luni. Singura conditie este ca institutia sa aiba posturi vacante La finalul celor 24 de luni, contractul individual de munca inceteaza de drept, astfel incat postul sa poata fi ocupat de o alta persoana aflata intr-o situatie similara.Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a initiat acest proiect care se doreste unul de tip "Pasarela". Scopul lui este de a oferi temporar locurile de munca din sectorul public tinerilor dezavantajati pentru a-i ajuta sa dobandeasca "abilitati transferabile" in joburile din sectorul privat.Guvernului informeaza ca masura adoptata miercuri era prevazuta in Programul de Guvernare, la sectiunea "Sanse reale pentru tineri".Citeste si:Mana cu Mana, campanie inedita in beneficiul copiilor din centre de plasamentScandalul copiilor sedati in centre de plasament: Perchezitii si anchete - Avocatul Poporului s-a autosesizatAncheta la un centru de plasament din Constanta: Copiii ar fi fost batuti si sedati ...citeste mai departe despre " Tinerii dezavantajati ar putea lucra doi ani la stat ca sa castige experienta " pe Ziare.com