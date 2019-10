To do list dupa motiune: Ce urgente are guvernul care vine dupa Dancila

Jocul se muta atat la Cotroceni, cat si in institutiile pe care PSD le-a controlat prin impostura.Odata motiunea adoptata, presedintele Klaus Iohannis devine actorul principal. Din perspectiva imaginii, va putea rasturna una dintre cele mai mari erori ale mandatului, care l-au facut un complice tacut al regimului Dragnea/Dancila: acordarea celei de-a treia sanse PSD-ului, care a adus-o la guvernare pe Viorica Dancila.Toxicitatea ultimului prim-ministru al lui Dragnea a insemnat in primul rand generalizarea mediocritatii institutionale si abandonarea domeniilor esentiale ale guvernarii: ordinea publica, independenta justitiei, anticoruptia, sanatatea, educatia, fondurile europene.Guvernul care va veni dupa Viorica Dancila - care iese astfel si din cursa pentru Cotroceni - are in fata o lista grea de prioritati care vizeaza recuperarea institutiilor si restaurarea mizei interesului public.1) Desfiintarea Sectiei SpecialeCeruta de institutiile internationale in mod categoric, desfiintarea Sectiei Speciale data pe mana Adinei Florea este un imperativ al Guvernului post-Dancila.Aceasta este ultima ramasita a arsenalului construit de regimul Dragnea contra independentei Justitiei, in jurul careia greii de azi din PSD au facut scut, cu orice pret. Si pretul a fost platit si la motiune, pentru ca insistenta cu care PSD a luptat pentru Sectia Speciala l-a dus la o serie de erori pe care le-a decontat si joi, la votul motiunii.Incercarea de demitere a Anei Birchall, adepta a desfiintarii SS, potrivit recomandarilor GRECO, a stat la baza crizei guvernamentale care a urmat si care a atras disensiunile cu ALDE si, mai apoi, chiar in interiorul PSD.2) Numirea unor ministri competenti la Educatie, Sanatate, Interne si CulturaRomania a inceput anul scolar fara ministru plin la Educatie si degringolada din sistem a pus in pericol examenul de rezidentiat. Sistemul de invatamant a fost dus in mandatele PSD la un nivel de submediocritate criminala, in care manualele contin erori de gramatica, logica si istorie, examenele nu intrunesc criterii reale de performanta, abandonul scolar este cronicizat in mediile defavorizate, intretinand fenomenul vicios al saraciei educationale.Sanatatea a fost trans ...citeste mai departe despre " To do list dupa motiune: Ce urgente are guvernul care vine dupa Dancila " pe Ziare.com