Toader a insistat pe cuvantul "decapa", cand a cerut revocarea sefei DNA, dar raportul publicat nu-i sustine afirmatiile

Cazul urmeaza sa fie discutat in CSM, dar ministrul Justitei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA si in baza acestei inregistrari aparuta in spatiul public. Doar ca raportul Inspectiei Judiciare, pe care l-a facut public cu aceasta ocazie, nu contine dovezi care sa ii sustina afirmatiile.InregistrareaUnul dintre argumentele cu care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cere revocarea sefei DNA este o inregistrare facuta publica pe 18 iunie, in care Laura Codruta Kovesi ar da ordine procurorilor din subordinea sa, cerandu-le "sa ajunga la premier". Inregistrarea a fost difuzata la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, post potrivit caruia sefa DNA vorbea cu procurorul Jean Uncheselu.Una din frazele accentuate atat pe postul Antena 3, cat si saptamana trecuta de Tudorel Toader, a fost cea in care se presupune ca sefa DNA le-ar fi spus procurorilor din subordinea sa: "sa decapam, sa ajungem la premier". Toader a insistat joi pe faptul ca sefa DNA incearca sa obtina condamnari cu orice pret.Toader: Decapare, cuvant cheie"Aceasta incercare de "decapare", cuvantul cheie la care vreau sa ma refer, este absolut contrara oricarui stat de drept. La mijloc este destinul unui om egal cu toti ceilalti. Cauzele nu trebuie rezolvate dupa functie", a comentat el. Pentru a intari declaratiile, Toader a publicat raportul Inspectiei Judiciare (IJ), cu caracter confidential si nepublic.Raportul este pe masa Sectiei disciplinare pentru procurori din CSM, iar concluziile sunt confidentiale si nepublice pana la solutionarea definitiva a acestuia. Ziare.com a analizat ce se arata in Raportul publicat de Toader, ce au spus martorii si care este rezultatul expertizelor tehnice.Toader a publicat un raport confidential al Inspectiei Judiciare despre Kovesi, care nu este validat de CSM. UPDATE - Ce spune ministrulKovesi: Au suferit editariProcurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, pe 15 februarie, ca Institutul National de Expertize Criminalistice (INEC) a stabilit, printr-o expertiza, ca inregistrarea in care ea le-ar fi dat ordine procurorilor din subordine ''sa ajunga la pre ...citeste mai departe despre " Toader a insistat pe cuvantul "decapa", cand a cerut revocarea sefei DNA, dar raportul publicat nu-i sustine afirmatiile " pe Ziare.com