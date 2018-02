Ce ascunde Tudorel Toader? Raportul prin care o desfiinteaza pe Kovesi nu a fost publicat nici acum. Sefa DNA ar trebui demisa doar dupa vorbele sale?

Toader a prezentat "pe diagonala" acest raport, joi seara, de la ora 18:00, in ceea ce el a numit "o prezentare a raportului, nu o conferinta de presa", care a durat mai bine de o ora, timp in care a refuzat sa raspunda la majoritatea intrebarilor jurnalistilor si a citit un rezumat de pe niste foi, nu inainte de a-i ruga pe reporteri sa se retraga si sa nu i le filmeze.Ca o concluzie a raportului in 20 de puncte, in care Kovesi este desfiintata practic la fiecare pas, Tudorel Toader a cerut la finalul interventiei sale revocarea procurorului-sef al DNA."Raportul este cuprinzator, are 36 de pagini in sinteza. Il prezint in diagonala, in sinteza, dupa care cand terminam intalnirea il postam pe Internet la Ministerul Justitiei", a declarat Toader, la inceputul declaratiei sale de presa.Ministrul nu i-a lasat pe jurnalisti sa se apropie prea mult si i-a rugat sa nu-i filmeze foile cu rezumatul raportului. "Daca nu mergeti dincolo de linia aceea, eu plec", a spuns Toader."Raportul retine comportamentul discretionar al procurorului sef al DNA. Raportul il prezint in diagonala, il pun pe site si vedeti amanuntele. Veti vedea citind raportul", a insistat Tudorel Toader.Cu toate acestea, site-ul ministerului nu a putut fi accesat inca din timpul conferintei de la ora 18:00 si nu si-a revenit nici in momentul de fata, asa ca toata lumea asteapta in continuare sa vada raportul complet.Mai mult, acesta nu a fost postat nici macar pe pagina de Facebook a ministerului, ca o eventuala solutie de avarie, in situatia in care site-ul www.just.ro ar fi cedat din cauza suprasolicitarii.Si trimiterea unui comunicat de presa ar fi reprezentat o varianta buna, uzuala, insa Ministerul Justitiei nu a trimis pana la aceasta ora nicio informare.Nu in ultimul rand, ministerul nu a raspuns nici solicitarilor redactiei Ziare.com de a pune la dispozitia publicului acest document pe care Tudorel Toader si-a bazat intreaga pledoarie pentru revocarea sefei DNA.Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi (Video)...citeste mai departe despre " Ce ascunde Tudorel Toader? Raportul prin care o desfiinteaza pe Kovesi nu a fost publicat nici acum. Sefa DNA ar trebui demisa doar dupa vorbele sale? " pe Ziare.com