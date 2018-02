Toader a publicat un raport confidential al Inspectiei Judiciare. I-a incalcat dreptul la aparare Laurei Codruta Kovesi?

Raportul Inspectiei Judiciare este intr-una din anexele din raportul ministrului Tudorel Toader in baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA si care a fost publicat pe site-ul Ministerului Justitiei. Cazul la care face trimitere oficialul este pe masa Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM si urmeaza sa fie solutionat. Din acest motiv, actele nu sunt publice.Potrivit articolului 73 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii: "Actele, documentele sau orice alte informatii care se afla pe rolul Inspectiei Judiciare au caracter confidential, cu exceptia celor care constituie, potrivit legii, informatii de interes public".Actul afecteaza dreptul la aparareSurse judiciare au explicat ca, in acest caz, publicarea acestui raport al Inspectiei Judicare de catre ministrul Justitiei ar afecta dreptul la aparare in cazul celor doi procurori.Potrivit regulamentelor, abia dupa valorificarea obiectiunilor DNA si dupa ce raportul este avizat si discutat in sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, dobandeste caracter definitiv si devine public.Aceasta situatie a fost sesizata si de fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, pe blogul sau: Ministrul Justitiei a "intrat" in atributiile CSM prin invocarea ca argument a raportului Inspectiei Judiciare, in conditiile in care acesta nu este definitiv din punct de vedere al procedurilor legale si nu a fost validat de CSM.Potrivit unor surse din cadrul CSM, ministrul Justitiei nu participa la sedintele Sectiei de procurori din CSM in materie disciplinara, deci nu putea avea acces la acest document. Totusi, in raportul publicat de Tudorel Toader, intr-o nota de subsol, se arata ca acesta a fost obtinut printr-o solicitare din 2017, cel mai probabil pentru ca Ministerul Justitiei era unul dintre cei care au solicitat verificarea.Ziare.com a solicitat un punct de vedere de la Inspectia Judiciara in acest caz, dar pana la momentul publicarii articolului nu am primit un raspuns. ...citeste mai departe despre " Toader a publicat un raport confidential al Inspectiei Judiciare. I-a incalcat dreptul la aparare Laurei Codruta Kovesi? " pe Ziare.com