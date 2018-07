Toader a respins toti candidatii la sefia DNA, procedura va fi reluata

Anuntul a fost facut printr-un comunicat de presa postat pe site-ul Ministerului Justitiei."In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare desemnarii pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, nici un candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiza a situatiei actuale care sa permita, ulterior, un proces obiectiv si transparent de evaluare a performantelor manageriale.In urma desfasurarii procedurii de selectie, va aducem la cunostinta faptul ca nu se va face o propunere de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie dintre candidatii participanti, procedura urmand a fi reluata", se arata in comunicatul postat pe site-ul MJ.Cei patru candidati inscrisi in cursa - Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror sef serviciu in structura centrala a DNA - au sustinut joi interviul la sediul Ministerului Justitiei.Toader a declarat, vineri dimineata, ca spera ca pana la ora 12:00 sa fie finalizata procedura de selectie pentru conducerea DNA si sa fie anuntate rezultatele."La ora 12:00, sper sa finalizam procedura si sa va putem anunta rezultatele", a declarat Toader, la sediul Ministerul Justitiei.Intrebat despre modul in care s-au desfasurat interviurile, ministrul Justitiei a spus ca acestea au decurs potrivit procedurii, iar "despre rezultate si impresii" va putea vorbi numai dupa finalizarea procedurii.De asemenea, acesta a reiterat ideea ca e posibil ca unul dintre cei patru candidati sa fie numit procuror-sef, asa cum este posibil ca niciunul sa nu fie."In mod firesc regulamentar, exista aceasta posibilitate, pe care eu am enuntat-o si, daca vreti, o repet. Da, este posibil sa desemnam un candidat, dupa cum este posibil, da, sa nu desemnam niciun candidat. Nu inseamna optiunea mea, ci cele doua posibilitati", a mai afirmat Tudorel Toader.Vezi aici ce declaratii au facut joi cei 4 candidati si cum au decurs interviurile: Cei patru candidati la sefia D ...citeste mai departe despre " Toader a respins toti candidatii la sefia DNA, procedura va fi reluata " pe Ziare.com