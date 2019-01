Toader anunta OUG pentru toti condamnatii de completurile de 5 de la ICCJ, inclusiv Liviu Dragnea. Are planuri si pentru dosarele afectate de protocoale

Daca prin OUG se va extinde termenul actual de 30 de zile, ar aparea baza legala pentru invalidarea tuturor sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand cu anul 2014. Vorbim inclusiv de condamnarea lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumul."Am pregatit un proiect de ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a tuturor celor care au fost condamnati de catre complete nelegal constituite. Si vor putea face contestatie in anulare, repusi fiind in termen prin ordonanta, iar instanta, in complet legal constituit, ii va judeca si daca vor fi vinovati vor plati, daca nu vor fi vinovati, sigur nu exista temei sa plateasca. Aceasta este o prima si imediata masura", a spus Toader, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV."Ordonanta de urgenta este pregatita. Nu decid eu momentul. Eu propun solutia. Eu am facut draftul de ordonanta, doamna prim-ministru va decide. Dar ce cred eu, in cel mai scurt timp posibil", a subliniat ministrul.Nu este prima oara cand Tudorel Toader spune ca are de gand sa le albeasca astfel cazierul condamnatilor din ultimii ani de la ICCJ, insa acum reluand ideea a anuntat si ca are ordonanta pregatita.Citeste si Masuri compensatorii pentru VIP-urile condamnate: Toader se pregateste sa-i albeasca lui Dragnea cazierulCe prevede acum legeaPotrivit Codului de Procedura Penala, termenul in care poate fi introdusa aceasta contestatie in anulare este de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei.Practic, potrivit actualelor prevederi legislative, contestatii in anulare au depus doar cateva zeci de persoane condamnate de completurile de 5 de la ICCJ.Acesti fosti demnitari condamnati definitiv au cerut suspendarea executarii pedepsei si rejudecarea apelurilor in baza deciziei CCR referitoare la constituirea completurilor de 5 de la Inalta Curte din perioada 2014-2018.Solicitarile au fost aprobate in principiu si unele VIP-uri condamnate au iesit deja din inchisoare inaiante de Craciun.Albirea lui DragneaDin 2014 pana in prezent completurile de 5 judecatori au dat insa mai multe decizii definitive de condamanare in dosare mediatizate, cel mai cunoscut fiind cazul lui Liviu Dragnea.Pe 22 aprilie 2016, Liviu Dragne ...citeste mai departe despre " Toader anunta OUG pentru toti condamnatii de completurile de 5 de la ICCJ, inclusiv Liviu Dragnea. Are planuri si pentru dosarele afectate de protocoale " pe Ziare.com