Toader cere revocarea lui Augustin Lazar. 20 de capete de acuzare, multe copy-paste de la Kovesi

Intr-o declaratie de presa trasa parca la indigo dupa cea in care a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, Toader a facut intai o lunga introducere, presarata cu citate din declaratiile date de procurorul general si articole de lege.Apoi a inceput sa spuna, punct cu punct, cele 20 de capete de acuzare, tot ca la Kovesi, detaliate pe parcursul a 63 de pagini. Toader a inceput chiar contestand legalitatea numirii lui Lazar in fruntea Parchetului General si a insinuat ca Iohannis a semnat decretul, pentru ca procurorul ar fi pus si o rezolutie de clasare remisa intr-un dosar care il viza pe seful statului.Restul punctelor au contestat in mare parte declaratii pe care procurorul general le-a facut public. Mai exact, lui Toader i se pare inacceptabil ca Lazar a criticat modificarile aduse Legilor Justitiei si a avertizat asupra efectelor periculoase pe care le vor avea. Inacceptabil e pentru ministrul Justitiei si ca procurorul general a rostit sintagma "inculpati de rang inalt".Toader ii mai imputa si ca nu a luat masuri pentru a corecta problemele pe care el le-a identificat la DNA si ca l-a criticat cand a cerut revocarea lui Kovesi. In principiu, toate cele 20 de puncte sunt fie identice cu cele de la revocarea lui Kovesi, fie pe acelasi principiu: bazate pe opinii personale ale ministrului, nu pe temei legal.Toader a refuzat sa raspunda oricarei intrebari a jurnalistilor si i-a anuntat ca de maine este din nou in concediu.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT declaratiile ministrului Justitiei:- Buna ziua, buna seara, bine ati venit/revenit la MJ. Voi prezenta intr-o scurta declaratie de presa raportul.- Prin urmare, raportul e structurat pe 5 capitole, pe 5 parti. Prima se refera la baza juridica, temeiul legal, partea a doua la premisele raportului, a 3-a evaluarea in sine, a 4-a concluzii, a 5-a propuneri.- Are 63 de pagini si veti fi de acord ca nu pot sa-i dau citire cuvant cu cuvant.- Temeiul legal pentru redactarea acestui raport de evaluare se raporteaza la articolul 132 din Constitutie. Temei juridic constituie si prevederile Art 5, alin 4, din legea 303/2004.- Fata de cadrul legal invocat, analiza subsumata eval