Toader: Comisia de la Venetia recomanda abrogarea pensionarii anticipate a magistratilor

"Comisia de la Venetia! Avizul CV retine solutionarea temporara a problemei pensionarii magistratilor, prin amanarea momentului intrarii in vigoare a solutiei legislative. Se recomanda abrogarea acestei solutii legislative. OUG pentru legile justitiei va fi transmisa, in mod formal, catre CV pentru emiterea unui aviz! ", a scris, vineri, pe Facebook ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Comisia de la Venetia dezbate astazi, in sedinta plenara, situatia Codurilor Penale si a legilor Justitiei modificate in Romania.Amanarea pensionarii anticipate a magistratilor este prevazuta in Ordonanta de Urgenta 92/2018, adoptata luni de Guvernul Dancila. Ordonanta a fost contestata de specialisti, care au cerut si opinia Comisiei de la Venetia.Romania este reprezentata la sedinta de azi a CV de deputatul PSD Florin Iordache.Citeste mai multe despre:Comisia de la Venetia dezbate, astazi, Codurile Penale si Legile Justitiei din RomaniaCe va prezenta Florin Iordache la sedinta Comisiei de la VenetiaForumul Judecatorilor critica OUG-ul lui Toader: Nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia sau GRECOCurtea Constitutionala a amanat dezbaterile pe Codurile Penale pana dupa decizia Comisiei de la Venetia.Citeste mai multe despre: CCR amana inca o saptamana dezbaterea pe Codul Penal. Vineri se discuta modificarile in Comisia de la Venetia.