Toader, declaratia de avere de finalul mandatului de ministru: venituri lunare de 14.000 de euro

Veniturile au fost in crestere, fata de anul 2017, cand incasa, potrivit declaratiei de avere, aproximativ 12.500 euro/luna.Tudorel Toader si-a depus pe 24 mai 2019 declaratia de avere de la finalul mandatului de ministru, demnitate pe care a ocupat-o din februarie 2017 pana in aprilie 2019.Declaratia de averePotrivit declaratiei de avere, Toader a incasat, in 2018, sumele:364.621 lei - pensie.150.815 lei - profesor la Universitatea "A.I. Cuza" Iasi- Facultatea de Drept.140.040 lei - ministru al Justitiei.119.772 lei - indemnizatii de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Total: 775.248 lei/an, sau 64.604 lei/luna, aproximativ 14.000 euro/luna.Alte venituri declarate de Tudorel Toader au venit din chirii - 3.600 de euro, drepturi de proprietate intelectuala - 3.422 lei si dividende - 12 lei.Sursa: Declaratia de avere depusa pe 24 maiO crestere vizibila a veniturilor, in contextul in care in 2017, Toader incasa venituri de aproximativ 57.000 lei/luna.Citeste si: Cum a ajuns Tudorel Toader la "sinecuri" de pe urma carora incaseaza 57.000 de lei lunarA crescut contul bancarCea mai mare parte din venituri au fost pastrate in banca, in contul fostului ministru fiind raportati 390.000 lei. In 2018, contul avea 218.000 lei.Sursa: Declaratia de avere depusa pe 24 maiCriticat in UniversitateDupa demisia de la Ministerul Justitiei, Tudorel Toader s-a intors in functia de rector la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Mai multi studenti, absolventi si o parte din profesori il contesta insa si ii solicita sa-si dea demisia, pentru activitate sa din fruntea ministerului.Mai multi studenti au intrat vineri in Aula Magna Mihai Eminescu a Universtatii, unde avea loc o conferinta internationala, si au inceput sa strige "Dati-va demisia, domnule rector, demisia", sau "Resign!".Citeste si: Discursul sefului CJUE la universitatea din Iasi, intrerupt de studentii care cer demisia lui Toader. Reactia oaspetelui strainSi Liga Studentilor din Iasi ii cere lui Tudorel Toader demisia urgenta din functia de rector si anunta ca pregateste boicotarea admiterii la universitate.