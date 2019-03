Toader nu numai ca alege el procurorii europeni din partea Romaniei, dar le si "netezeste" drumul. Cu pretul incalcarii regulamentelor UE

Reamintim ca Ziare.com a atras atentia in urma cu o saptamana ca ministrul Justitiei a avut suficient timp la dispozitie pentru a promova un proiect de lege, astfel incat Parlamentul sa fie cel care decide procedura de desemnare a reprezentantului Romaniei in Parchetul European, insa Tudorel Toader a amanat totul pana in ultima clipa, preferand promovarea unei ordonante de urgenta prin care decizia finala ii revine lui, personal.Iata, insa, ca situatia este mai grava decat atat.Senatorul PNL Iulia Scantei a semnalat printr-un comunicat de presa faptul ca procedura stabilita de Tudorel Toader incalca Regulamentul UE nr.2017/1939, acuzand ca "ministrul Justitiei deruleaza dupa bunul plac si in mod discretionar selectia nationala a celor trei candidati care vor fi propusi pentru a ocupa unicul post de procuror european ce revine Romaniei in Colegiul procurorilor din viitorul Parchet European"."Astfel au fost eliminate mai multe cerinte obligatorii pe care viitorii candidati trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi selectati drept candidati pentru Parchetul European.Garantiile de independenta cerute candidatilor, experienta practica relevanta in ceea ce priveste investigatiile financiare si cooperarea judiciara internationala in materie penala, obligatia de a detine sau de a fi in masura sa obtina un certificat valabil de acces la informatii clasificate la nivelul secretelor UE, de la autoritatea sa nationala de securitate (in Romania, certificat ORNISS) - sunt cateva dintre criteriile eliminate prin O.U.G. nr.8/2019", a atras atentia Iulia Scantei.In plus, "ministrul Justitiei a limitat competentele lingvistice ale candidatilor exclusiv la limbile engleza si franceza", desi Regulamentul EPPO prevede altceva, si, mai mult, "in 'Comisia de selectie Tudorel Toader' nu se regaseste nici macar un procuror de cariera in activitate", remarca aceasta.La randul sau, europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a subliniat intr-o postare pe Facebook : "Guvernul mafiot PSD&ALDE a incalcat Regulamentul EPPO prin OUG 8. Cu intentie".Macovei spune ca, eliminand aceste cerinte esentiale, "Toade ...citeste mai departe despre " Toader nu numai ca alege el procurorii europeni din partea Romaniei, dar le si "netezeste" drumul. Cu pretul incalcarii regulamentelor UE " pe Ziare.com