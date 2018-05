Toader sustine ca Iohannis e obligat sa o revoce pe Kovesi in momentul in care decizia CCR apare in Monitorul Oficial

"Am vazut tot felul de opinii (...) cu privire la efectele deciziei si momentul de la care se produc acele efecte. Prima precizare ar fi ca nu exista decizie a CCR care sa nu produca efecte juridice, nu exista decizie a CCR care sa produca efecte juridice de la alta data decat cea a publicarii in Monitorul Oficial.Pentru presedinte, obligatia de a emite decretul revocarii nu se naste peste 30 de zile, sau 45 de zile, cum auzeam pe cineva. Obligatia se naste, apare imediat cand se publica decizia in Monitor. Pentru ca toate deciziile, asa spune Constitutia, produs efecte de la publicarea in Monitrul Oficial", a declarat Tudorel Toader, joi seara, la Romania TV.Intrebat ce s-ar intampla cu presedintele adaca refuza punerea in aplicare a deciziei CCR, Tudorel Toader a afirmat ca "nimeni nu e mai presus de lege"."Toate deciziile Curtii sunt imperative, obligatorii, si sa nu o respecte, imi este greu sa imi imaginez aceasta varianta", a mai spus Toader.De asemenea, intrebat daca presedintele va fi obligat sa accepte numirea viitorului sef al DNA, Toader a precizat ca numirea se face in baza actualelor legi ale justitiei: ministrul organizeaza un interviu, trimite la Sectia de procurori numele selectat, aceasta da un aviz consultativ care e trimis la Ministerul Justitiei, iar ministrul trimite presedintelui care poate refuza o singura data, conform unei decizii a CCR."Aceasta e procedura si as face urmatoarea deosebire: atunci cand propui pe cineva, presedintele poate sa ti-l refuze pentru o singura data. Tu, ca ministru, poti sa vii cu alta propunere, pentru ca avem 2.650 de procurori in tara, avem baza de selectie. Cand ceri revocarea, nu ai decat sa-l revoci pe cel care e in functie", a explicat ministrul Justitiei.In plus, acesta a spus ca procedura de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi trebuia demarata demult."Eu am facut o evaluare anul trecut, in martie, si am spus ca sunt motive, motive, motive, dar nu e momentul declansarii procedurii pentru ca societatea nu vedea realitatea din DNA atat de bine ca astazi. Nici astazi nu vedem ...citeste mai departe despre " Toader sustine ca Iohannis e obligat sa o revoce pe Kovesi in momentul in care decizia CCR apare in Monitorul Oficial " pe Ziare.com