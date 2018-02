Toader sustine, la Strasbourg, ca oficialii europeni sunt dezinformati sau nu cunosc Legile Justitiei

"N-am senzatia (ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, n.red.), am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere, n.red.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor romani Tudorel Toader, dupa o intalnire cu usile inchise cu Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (S&D) din Parlamentul European, informeaza Agerpres.Face departament in minister sa comunice mai bineMinistrul Justitiei s-a declarat onorat si a spus ca l-a bucurat faptul eurodeputatii cu care s-a intalnit marti "au acordat atentie explicatiilor, spuselor mele, ceea ce cred ca este bine, ceea ce cred ca poate fi de natura sa duca la mai buna intelegere a modificarilor"."Obligatia noastra este de a explica in mod corect, de a explica la timp, de aceea voi face si un departament, un colectiv de comunicare la Ministerul Justitiei pentru ca sa comunicam mai mult, poate mai bine, eventual poate - ceea ce nu am facut pana acum - sa raspundem acelor mesaje care nu concorda cu realitatea, fara ca sa fac referire la ceva anume", a mai spus Toader.El s-a mai declarat convins ca nu se pune problema activarii Articolului 7 din Tratatul UE in cazul Romaniei."In Romania nimeni n-a pus la indoiala deciziile Curtii Constitutionale. In Romania nimeni n-a spus vreodata ca nu modificam legea - Cod Penal, ce-o fi el - in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. In Romania deciziile sunt definitive, sunt general obligatorii, produc efecte de la data publicarii in Monitorul Oficial.Nu veti gasi nicio decizie, de admitere sau interpretativa, care sa nu fie luata in considerare de legiuitor, Parlament sau Guvern ca legiuitor delegat, in sensul modificarii legii potrivit dispozitivului deciziei, potrivit considerentelor acesteia", a sustinut ministrul.Intrebat de ce nu anunta decizia privind procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, Toader a raspuns ca astfel de lucruri se discuta la Bucuresti."Noi ne aflam la Strasbourg pentru a vorbi despre problemele care au stat pe agenda discutata astazi, ce va fi discutata maine. Celelalte probleme, privind justiti ...citeste mai departe despre " Toader sustine, la Strasbourg, ca oficialii europeni sunt dezinformati sau nu cunosc Legile Justitiei " pe Ziare.com