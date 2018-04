Toate medicamentele pentru bolile grave vor fi decontate, indiferent de pret

"Prin actul normativ aprobat se asigura accesul pacientilor cu afectiuni grave - oncologice, boli rare, hepatita C, cardiovasculare, scleroza multipla - la toate medicamentele destinate unei indicatii terapeutice, in concordanta cu starea sanatatii acestor pacienti, si nu la un singur medicament asa cum era reglementat pana acum", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu.El a precizat ca Executivul a aprobat in sedinta de marti o Ordonanta de urgenta care modifica si completeaza OUG 77/2001 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.El a mai spus ca pentru contractele cost-volum, contributia trimestriala se calculeaza pe baza unor procente fixe care vor fi aplicate progresiv la valoarea consumului trimestrial in functie de numarul de pacienti tratati efectiv."Mecanismul se aplica atat pentru situatiile in care exista un singur medicament pe o indicatie terapeutica, cat si pentru situatiile in care exista doua sau mai multe medicamente substituibile pe aceeasi indicatie terapeutica. Astfel se asigura predicitibilitate a costurilor atat pentru bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) cat si pentru detinatorii de autorizatie de punere pe piata.Pentru contractele cost-volum-rezultat, se stabileste un cost efectiv-pacient cu rezultat medical, fara TVA, ce se va suporta din bugetul FNUASS la acelasi nivel pentru toate medicamentele substituibile pe aceeasi indicatie terapeutica, indiferent de pretul lor de comercializare", a mai spus Barbu.Purtatorul de cuvant al Guvernului a tinut sa precizeze ca pentru pacienti nu va exista nicio contributie personala, diferenta dintre pretul de comercializare si costul efectiv-pacient se va datora de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata cu titlul de contributie trimestriala.Citeste si:Medicamentele ieftine promise de PSD risca sa imbolnaveasca Romania. Radiografia care arata de ce o tinem din criza in crizaProducatorii de medicamente avertizeaza: Criza imunoglobulinelor se poate repeta si in cardiologie, oncologie si neurologie ...citeste mai departe despre " Toate medicamentele pentru bolile grave vor fi decontate, indiferent de pret " pe Ziare.com