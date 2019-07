Toate tramvaiele ar putea fi suspendate in Timisoara: Jumatate nu sunt omologate, minciuni in adrese oficiale

Seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Vest, Sorin Susanu, a declarat, miercuri, ca, in urma verificarilor care au vizat situatia tramvaielor din oras, Societatea de Transport Public Timisoara a primit o amenda de 15.000 de lei, din cauza neregulilor descoperite in tramvaiele vechi, fabricate in anii '60.De asemenea, inspectorii au constatat ca cele peste 25 de tramvaie vechi din parcul societatii nu sunt omologate."Pentru neregulile descoperite deja in tramvaiele vechi s-a aplicat o sanctiune de 15.000 de lei, pentru scaune deteriorate, elemente ruginite care pot pune in pericol clientii, lipsa de informari. Am solicitat in continuare sa ni se puna la dispozitie acele acte necesare pentru legalitatea functionarii. Tramvaiele vechi nu au niciun fel de omologare pentru a putea functiona.Se dovedeste ca ne-au mintit in adrese oficiale, spunand ca au autorizatie pentru intretinere cai rulante si reparatii tramvaie, lucru care nu este adevarat, nu detin astfel de autorizatii, nu efectueaza legal interventii si reparatii la tramvaie, iar pentru caile de rulare, cat si ceea ce inseamna linia aeriana de alimentatie cu curent, nu detin formele legale. Astazi, nu mai discutam doar despre tramvaiele vechi, ci despre tot ce inseamna transport public cu tramvaiele", a afirmat Sorin Susanu.Seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Vest a mai precizat ca, marti, la sediul Prefecturii Timis, a avut loc o sedinta in cadrul careia s-a discutat despre tramvaiele care circula pe strazile Timisoarei. In cazul in care reprezentantii societatii nu vor prezenta toate documentele solicitate, Sorin Susanu a precizat ca exista posibilitatea suspendarii activitatii de transport public cu tramvaiul."Reprezentantii Autoritatii Feroviare Romane, cei care emit aceste autorizatii, au spus in mod foarte clar ca ele nu exista. Situatia este mai mult decat delicata. Dupa ce vom avea toate raspunsurile oficiale, inclusiv de la Autoritatea Feroviara Romana, singurele masuri care se vor putea aplica sunt cele de suspendare a activitatii.Ei ar fi trebuit sa functioneze legal, pun in pericol sanatatea calatorilor. Acea omologare ne spu ...citeste mai departe despre " Toate tramvaiele ar putea fi suspendate in Timisoara: Jumatate nu sunt omologate, minciuni in adrese oficiale " pe Ziare.com