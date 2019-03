Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu

Prevederile acestui act normativ au avut efecte si in alte cazuri mediatizate de persoane condamnate pentru fapte cu violenta. Legea recursului compensatoriu stabileste ca detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate."Regele Capitalei"Nutu Camataru - era inchis in penitenciar din decembrie 2017. Interlopul este considerat liderul crimei organizate din Sectorul 5, dar puterea sa se intinde peste toata gruparile din Capitala si in judetele din sudul tarii.Nutu Camataru executa o sentinta de 5 ani si 5 luni inchisoare pentru infractiuni de violenta - santaj, camatarie, tentativa de omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Faptele au fost comise la putina vreme dupa ce a fost pus in libertate, intr-un dosar de camatarie.Dupa ce si-a contopit infractiunile, si-a redus o perioada in care a fost arestat preventiv, Nutu Camataru a fost eliberat in baza unei decizii date de Judecatoria Gaesti. Procurorii nu au facut contestatie.Decizia de eliberare nu a fost inca motivata.Eugen Preda: 378 zileEugen Preda - a fost fost primul mare lider interlop care a beneficiat de prevederile Legii recursului compensatoriu. El a fost eliberat pe 22 noiembrie 2017, la scurt timp de la intrarea in vigoare a actului normativ.Eugen Preda, considerat liderul clanului "Sportivilor", a fost condamnat in 2013 la 12 ani de inchisoare. Judecatoria Focsani i-a admis solicitarea de eliberare pe 14 noiembrie 2017, iar sentinta nu a fost contestata de procurori.Potrivit motivarii Judecatoriei Focsani, Eugen Preda a castigat 378 zile in baza Legii recursului compensatoriu.Bercea Mondial: 432 zileSandu Anghel - zis Bercea Mondial, a iesit pe 8 februarie 2019 pe poarta penitenciarului Drobeta Turnu Severin.Bercea Mondial este celebru pentru implicarea sa in mai multe afaceri de evaziune fiscala si spalare de bani, dar si pentru ca l-ar fi santajat pe Mircea Basescu, fratele lui Traian Basescu Dupa ce a fost gasit vinovat in doua dosare, interlopul a fost condamnat la o pedeapsa totala de de 11 ani si 9 luni. Bercea Mondial era inchis din 20 februare 2011 si mai avea de executat doi ani si sapte luni de inchisoare.Po ...citeste mai departe despre " Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu " pe Ziare.com