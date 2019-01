Clujul ocupa primul loc in clasamentul national. Insa in topul mondial se claseaza pe pozitia 106 din 226. Timisoara ocupa locul 126, Iasi 143, iar Capitala se situeaza abia pe pozitia 168.Topul a fost realizat de site-ul Numbeo.com pentru anul 2019.Astfel, Clujul depaseste orase precum Miami (108), Toronto (110), Bruxelles (111), Madrid (112) sau Los Angeles (113) . La randul sau, Timisoara (126) surclaseaza, printre altele, Barcelona (135) si New York-ul (140).Orasul Iasi (143) intrece Milano (158), Atena (160), Londra (163) si Parisul, in timp ce Bucurestiul (168) depaseste, printre altele, Buenos Aires (178) sau Roma (185).Iata clasamentul national si indicii:Foto: Captura ecran NumbeoPe primul loc in topul mondial se afla Canberra, care e urmat de Eindhoven, Raleigh si Adelaide.Iata cele 10 orase din lume cu cea mai buna calitate a vietii:Canberra, AustraliaEindhoven, OlandaRaleigh, Statele Unite ale AmericiiAdelaide, AustraliaZurich, ElvetiaMadison, Statele Unite ale AmericiiBrisbane, AustraliaWellington, Noua ZeelandaColumbus, Statele Unite ale AmericiiCharlotte, SUALa polul opus, orasul cu cea mai proasta calitate a vietii este Caracas, care se claseaza pe locul 226.Iata si ultimele 10 orase din topul mondial:226. Caracas, Venezuela225. Lagos, Nigeria224. Dhaka, Bangladesh223. Beijing, China222. Manila, Filipine221. Rio de Janeiro, Brazilia220. Jakarta, Indonezia219. Nairobi, Kenya218. Ho Chi Minh City, Vietnam217. Shanghai, ChinaA.D. ...citeste mai departe despre " Topul calitatii vietii: Ce orase din Romania au intrat in clasamentul mondial si se afla peste Bucuresti " pe Ziare.com