Topul celor mai bune telefoane lansate in 2017 care costa mai putin de 1.000 de lei

Iar daca bugetul tau e limitat la maximum 1.000 de lei, TechRadar a realizat o lista cu cele mai bune telefoane ieftine lansate in 2017.Moto E4 Plus: Alegerea perfecta daca vrei ca bateria sa te tina multCantareste 198g | Dimensiuni: 155 x 77.5 x 9.6mm | Sistem de operare: Android 7.1.1 | Diagonala ecran: 5,5 inchi | Rezolutie ecran: 720 x 1280 pixeli | Procesor: MediaTek MT6737 | Memorie RAM: 3GB | Capacitate de stocare: 16GB sau 32GB | Baterie: 5000mAh | Camera principala: 13MP | Camera frontala: 5MPPret: 799 de leiPlusuri: bateria dureaza mult, senzor de amprentaMinusuri: nu e foarte puternic, camera nu-i foarte performantaMoto E4 Plus ofera un raport excelent calitate-pret. Bateria dureaza doua zile, are un design premium si unele functii care te pot uimi la un pret atat de mic (senzor de amprenta, de exemplu).Wileyfox Swift 2 Plus: Specificatii bune, fotografiile ies destul de bine, iar pretul e mai mult decat decentCantareste 158g | Dimensiuni: 143,7 x 71,9 x 8,6mm | Sistem de operare: Android 6 | Diagonala ecran: 5 inchi | Rezolutie: 1.280 x 720 pixeli | Procesor: Snapdragon 430 | Memorie RAM: 3GB | Capacitate de stocare: 32GB | Baterie: 2700mAh | Camera principala: 16MP | Camera principala: 8MPPlusuri: Un design atragator pentru un pret atat de mic; Destul de rapidMinusuri: Ecranul are o rezolutie destul de mica, iar camera nu are High Dynamic Range (HDR - tehnologie care modifica raportul dintre lumina si intuneric pentru a face poze foarte calitative)Pret: 146 de euro, adica aprox. 670 de lei (poate fi achizitionat de pe Amazon Telefonul arata ca unul scump, gratie carcasei de aluminiu, dar si faptului ca e destul de rapid. Nu exceleaza la niciun capitol, dar functioneaza bine, per ansamblu. Camera foto, in ciuda faptului ca nu are tehnologii performante, face poze mai mult decat decente, senzorul de amprenta nu prea da rateuri, iar interfata e foarte prietenoasa. Nokia 6: Functii premium la un pret decentCatareste 169g | Dimensiuni: 154 x 75,8 x 7,9mm | Sistem de operare: Android 7.1.1 | Diagonala ecran: 5,5 inchi | Rezolutie ecran: 1.080 x 1.920 pixeli | Procesor: Snapdragon 430 | Memorie RAM: 3 sau 4GB | Capacitate de st ...citeste mai departe despre " Topul celor mai bune telefoane lansate in 2017 care costa mai putin de 1.000 de lei " pe Ziare.com