Topul judetelor cu cele mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului

Situatia este logica, deoarece in Capitala si in regiunea din apropiere se inregistreaza si cele mai mari venituri salariale.Ziare.com a consultat statistica publicata de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, aferenta lunii aprilie 2018.Astfel, in Bucuresti se inregistreaza cea mai mare valoare medie a indemnizatiei pentru cresterea copilului: aproape 2.630 de lei.Capitala e urmata de judetul Ilfov, cu o medie de 2.194 de lei, Cluj (2.080 de lei) si Timis (1.990 de lei).La polul opus se afla Teleormanul, cu o medie de 1.406 de lei, Suceava (cu o medie de 1.418 de lei) si Calarasi (cu o medie de 1.419 de lei).Media pe tara este de 1.777 de lei. (Nota: Nu se precizeaza daca valoarea e cea bruta sau neta)Potrivit datelor publicate de Comisia Nationala de Prognoza, Capitala inregistra cel mai mare castig salarial mediu net, in 2017, de 3.328 de lei. Apoi, se situa Clujul - cu 2.728 de lei, Timisul - 2.663 de lei si Ilfovul - cu 2.622 de lei.La polul opus se afla Covasna (1.824 de lei), Braila (1.841 de lei) si Teleorman (1.845 de lei).Cati romani au primit in aprilie indemnizatia pentru cresterea copiluluiCat despre numarul beneficiarilor, tot Bucurestiul este pe primul loc: 25.129 de persoane primesc indemnizatia pentru cresterea copilului. Ceea ce este normal, avand in vedere ca in Capitala traiesc cele mai multe persoane (peste 2,1 milioane de locuitori).Pe pozitia a doua, la o foarte mare distanta, se afla Clujul, cu 8.799 de beneficiari, judet urmat de Timis (7.961), Iasi (7.001) si Prahova (6.588) . Cele mai putine indemnizatii s-au dat in aprilie in Tulcea (1.146) si Ialomita (1.495).In total, 176.786 de persoane au primit in luna aprilie indemnizatia pentru cresterea copilului.Reamintim ca in luna februarie a avut loc un protest in Piata Victoriei din Bucuresti fata de modificarile fiscale care au dus la scaderea semnificativa a indemnizatiilor persoanelor aflate in concediu medical sau de crestere a copilului."Dupa OUG 3/2018, pentru calculul CAS se elimina plafonul de 35%, iar CAS se calculeaza ca 25% din indemnizatia de concediu efectiv primita de fiecare. La o indemnizatie de 3.400 lei, in luna ianuarie, o mamica a primit 3.036 lei, dupa ce a fost oprit CAS, iar acum, in luna februarie, mamica a primit 2.550 lei. Mai exact, i-au fost luati 486 lei.