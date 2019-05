Tornade cum a fost cea de la Drajna s-ar putea isca din nou azi sau maine, in jumatatea de est a tarii. Detalii de la ANM

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis deja o avertizare de tip cod galben pentru centrul, nordul si estul tarii. Asta inseamna ca, in zonele respective, exista posibilitatea formarii de nori cumulonimbus - care ajung sa masoare, pe verticala, chiar si peste 12 kilometri - si care pot da nastere fenomenelor extreme, cum ar fi caderi masive de grindina si chiar tornade.In cursul diminetii, serviciul AccuWeather a prognozat acelasi lucru, avertizand ca exista posibilitatea izbucnirii unei tornade chiar luni.Sursa: AccuWeatherIntrebarea este: unde si cand risca sa porneasca o astfel de furtuna periculoasa, asemanatoare cu cea care a rasturnat un autocar la Drajna si a avariat mai multe case, in Calarasi, in urma cu o saptamana? La fel de important ar fi sa stim cat de puternica va fi furtuna. Specialistii au la dispozitie, printre alte metode, o scala numita Fujita care ierahizeaza tornadele in functie de intensitatea vantului.Potrivit acestei scari, cele mai putin periculoase tornade (cu viteze ale vantului cuprinse intre 64-116 km/h) sunt notate cu F0. Pe masura ca intensitatea vantului creste, tornadele sunt clasificate ca evenimente de tip F1, F2, F3, F 4 si F5 (cu vant care bate cu 420-512 km/h si care matura totul in cale).Ce fel de tornada risca sa se iste in Romania, in orele imediat urmatoare? Pentru moment, nu stim. Meteorologul Alina Serban din cadrul ANM a explicat, insa, pentru Ziare.com, cand ar putea afla specialistii mai multe detalii."Exista posibilitatea sa ingustam aria geografica in care astfel de fenomene se pot petrece si sa estimam gradul de intensitate al fenomenelor doar cu putin timp ca acestea sa se produca. Vorbim despre perioada de 10-20-30 de minute inainte ca ele sa aiba loc.Motivul: aceste fenomene se produc rapid, la nivel local, in functie de conditii locale. In plus, au o durata de viata scurta.De aceea, ele sunt prognozate prin acele mesaje care anunta alerte meteorologice imediate. Vorbim despre mesajele de tip nowcasting ale ANM.Cu alte cuvinte, initial s-a emis o avertizare pentru o arie mai larga - cea de cod galben - urmand sa se revina cu informatii punctuale. Pentru aceste detalii, trebuie urmarit in p ...citeste mai departe despre " Tornade cum a fost cea de la Drajna s-ar putea isca din nou azi sau maine, in jumatatea de est a tarii. Detalii de la ANM " pe Ziare.com