Incepe Loteria vizelor pentru SUA. Iata tot ce trebuie sa stii

"Nu se percepe nicio taxa de inregistrare in programul DV. Instructiunile complete se pot gasi pe pagina de internet a Departamentului de Stat", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.De asemenea, un tutorial video despre inregistrarea in programul DV-2020 poate fi vizionat pe YouTube:Cand incepe perioada de inregistrare pentru DV-2020Inregistrarea electronica in Programul Diversity Visa al Statelor Unite incepe miercuri 3 octombrie 2018 la 19:00 (ora Romaniei) si ea va ramane disponibila pana marti 6 noiembrie 2018 la 19:00 (ora Romaniei), mai informeaza sursa citata.Formularul de participare (E-DV) si informatiile complete necesare pentru a trimite cererea de inregistrare pot fi obtinute accesand pagina www.dvlottery.state.gov.Cum se face inscrierea"Departamentul de Stat accepta cereri de inregistrare NUMAI pe pagina de internet E-DV. Cererea de inscriere necesita furnizarea unei adrese de e-mail. Ii incurajam cu tarie pe cei care doresc sa participe sa isi completeze si sa isi trimita singuri cererea de participare de pe adresa de e-mail personala.Participantii pot alege ca altcineva sa trimita cererea in numele lor, dar ar trebui sa fie precauti daca persoana care se ofera sa ii ajute incearca sa le ceara o taxa - retineti, formularul online este simplu si NU SE PERCEPE NICIO TAXA pentru a participa.Fie ca o persoana trimite o cerere de participare direct, sau un avocat, un prieten, sau o ruda ii ofera asistenta, numai o singura cerere de participare poate fi trimisa in numele fiecarei persoane", se arata in comunicatul citat.Tipareste pagina de confirmare generata online si pastreaz-o!Cei care participa la program sunt atentionati ca este "foarte important" sa isi tipareasca pagina de confirmare generata online si "sa o pastreze pana la data de 30 septembrie 2020"."Numarul unic de confirmare este singura modalitate de a verifica daca o cerere de participare a fost selectionata si de a obtine informatii despre solicitarea de viza si despre programarea la interviu, daca cererea a fost selectionata. Participantii nu trebuie sa permita altor persoane sa le retina pagina de confirmare, ci sa si-o pastreze ei insisi astfel incat sa poata verifica independent situatia cererii lor de participare.