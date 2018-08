Tot mai multe indicii ca actiunea represiva si violentele de vineri au fost premeditate. La MAI au circulat mesaje despre un plan "vizat" de Liviu Dragnea

In cursul zilei de joi, atat pe canale oficiale, cat si pe unele neoficiale, jurnalisti, dar si reprezentanti ai societatii civile au primit mesaje si semnale ca la protestul diasporei vor fi violente.Pentru prima data de la inceperea seriei de proteste, din ianuarie 2017, Jandarmeria organizeaza o conferinta de presa la care lanseaza "amenintari" la adresa celor care vor veni in Piata: "Nu vom accepta niciun fel de insubordonare civica sau actiuni care urmaresc destabilizarea sociala. Toti cei care vor lansa mesaje de instigare vor raspunde si vor suporta consecintele prevazute de lege", au declarat reprezentantii Jandarmeriei intr-o conferinta de presa.Miercuri 8 august, Ovidiu Grosu a fost retinut de DIICOT pentru "instigare la violenta". Acesta, sustinand ca e unul dintre initiatorii protestului diasporei, a afirmat, in seara de marti, 7 august, la postul de televiziune Antena3 ca: "Eu vorbesc de o revolutie, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarma, un avertisment catre fortele de ordine: oricine va incerca sa reprime aceste manifestari va fi judecat de Tribunalul Penal International, pentru ca avem drept inclusiv sa ucidem in aceste conditii (...) .Daca jandarmul imi pune bastonul in gat sau pistolul in cap, eu am dreptul sa-i iau viata"."Nu este o intoxicare, nu este un bluf, nu este un extras dintr-o discutie purtata la MAT-ul din sat"Reprezentantii PSD si sustinatorii lor au facut mare caz de declaratiile barbatului pentru a induce teama printre protestatari si pentru a oferi reprezentantilor Jandarmeriei posibilitatea sa anunte ca fortele de ordine vor interveni in forta.De asemenea, in cursul zilei de joi, mai multe persoane au primit informatii neoficiale despre posibilitatea ca jandarmii sa actioneze cu violenta la mitingul ce urma sa se desfasoare a doua zi.O sursa apropiata de reprezentanti ai Ministerului de Interne care a dorit sa-si pastreze anonimatul a declarat pentru Ziare.com ca, in dupa-amiaza zilei de joi, la ora 16:23 a primit pe WhatsApp un mesaj de atentionare de la "o cunostinta care lucreaza in structurile de informatii si pe care o cunosc din 2004. Eram anuntat ca la nivelul Ministerului de Interne s-a creat un plan de interven ...citeste mai departe despre " Tot mai multe indicii ca actiunea represiva si violentele de vineri au fost premeditate. La MAI au circulat mesaje despre un plan "vizat" de Liviu Dragnea " pe Ziare.com