Turistii moldoveni incep sa ocoleasca Romania, din cauza infrastructurii proaste, si merg mai bine in Ucraina

"Vatra Dornei, Sangeorz-Bai, Valea Prahovei, Poiana Brasov sunt zonele preferate de turistii moldoveni, mai ales pentru cei care vin la schi. Majoritatea aleg ca mijloc de transport autocarul pentru ca le place sa mearga in grupuri mai mari.Cei care vin cu autoturismul propriu aleg statiunile apropiate de granita, in special din cauza pretului carburantilor, dar si pentru ca nu au conexiuni aeriene bune. Majoritatea aleg sa vina prin agentii de turism, nu sunt obisnuiti ca romanii sa isi faca rezervari prin booking", a precizat Dragos Raducan, prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Bugetul mediu alocat de turistii moldoveni pentru petrecerea acestor sarbatori este cuprins intre 150 si 200 de euro de persoana, cu transport inclus. Aceasta face ca multi turisti moldoveni sa se indrepte catre destinatii de schi mai ieftine, precum Bukovel, in Ucraina, unde Mistral Chisinau a vandut vacante cu 270 de euro de familie si transport inclus."In acest an, unii turisti au ales pentru Craciun si Revelion statiuni din Ucraina si Bulgaria datorita preturilor. In ceea ce priveste Romania, inregistram o tendinta noua, aceea de a-si petrece Craciunul si Revelionul la bai si saline, in statiuni balneo, precum Slanic-Moldova sau Sovata.Am avut cereri din partea tinerilor de 30-35 de ani, chiar si pentru Baile Felix, dar este inca un segment ingust. Acest segment ar putea sa creasca daca ar exista o promovare mai buna pe piata Republicii Moldova.Turistul moldovean iubeste confortul. De aceea, vrem sa rezolvam si cu cozile la vama, de 4-5 ore. In Ucraina, intr-o ora ai ajuns deja in statiune. Asa ca unii turisti au preferat in acest an Ucraina, chiar daca serviciile sunt mai slabe", a declarat Ion Iordachi, presedinte al Travel in Moldova.E nevoie de autostrada Moldova-TransilvaniaAcesta apreciaza ca Romania ar avea mai multi turisti din Republica Moldova daca ar exista conexiuni aeriene sau o autostrada Moldova - Transilvania."Spre deosebire de anii precedenti, numarul moldovenilor care petrec Craciunul si Revelionul pe rit vechi in Romania este in d