Toti consilierii de probatiune vor avea salarii mai mici. Cer o intalnire cu Olguta Vasilescu si acuza discriminare

Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, consilierii deprobatiune au aflat foarte tarziu de scaderea salariilor."Directia Nationala de Probatiune (DNP) din cadrul Ministerului Justitiei a dovedit din nou o completa lipsa de transparenta fata de angajatii sai, informand personalul din serviciile de probatiune despre iminenta diminuare a salariilor cu o intarziere nepermis de mare, abia la o luna distanta de la intrarea in vigoare a noilor reglementari, in cadrul intalnirii Consiliului Consultativ al DNP (din care fac parte si reprezentanti ai serviciilor de probatiune din intreaga tara) din zilele de 30 - 31 ianuarie 2018.Mai mult, conducerea DNP persista in aceasta atitudine prin faptul ca, in ciuda numeroaselor cereri, nu a transmis nici pana in prezent statele de plata catre consilierii din serviciile de probatiune, astfel incat acestia nu cunosc nici astazi cu exactitate cuantumul salariilor pe care urmeaza sa le primeasca in cateva zile, singurul lucru cert transmis oficial fiind ca acestea vor scadea", se arata in comunicat.Conform sindicatului, aceasta situatie este inca si mai revoltatoare cu cat anuleaza practic drepturi salariale dobandite de consilierii de probatiune in urma unor indelungate si anevoioase demersuri administrative si judiciare in vederea inlaturarii discriminarilor la care au fost supusi in ultimii ani, prin calcularea gresita a drepturilor salariale cuvenite in raport cu alte categorii din familia ocupationala Justitie."Urmare a acestor demersuri, la sfarsitul anului trecut, Ministerul Justitiei a admis o parte din revendicarile salariale ale personalului din serviciile de probatiune si a decis acordarea acestor drepturi incepand cu luna decembrie 2017.Salariile astfel actualizate se vor diminua insa din nou, incepand cu luna ianuarie 2018, intrucat, ca urmare a introducerii in salariul de baza a contributiilor sociale platite pana acum de angajator, se depaseste plafonul prevazut de Legea salarizarii publice.Astfel, consilierii de probatiune se vad pusi in situatia de a suferi inca o data consecintele discriminarilor salariale la care au fost supusi ani de-a r