Totul despre vaccinul antigripal: Cand e ideal sa-l faci, cum functioneaza si de ce acum nu-l mai gasesti in farmacii

Vaccinarea este principalul mod in care ne putem proteja, insa cei care au vrut acum sa-si cumpere din farmacii au aflat ca au ajuns prea tarziu: nu mai sunt stocuri.Modul in care s-a ajuns la aceasta situatie este simplu si tine de planificarea noastra, si la nivel de tara, dar si personal. Vaccinurile expira si trebuie tinute in anumite conditii, asadar, producatorii nu produc mai mult decat este cererea, fiecare tara transmitand ce nevoi are."Anul trecut se dadeau 2-3 vaccinuri pe saptamana, acum au fost cereri si de 10 pe zi"In Romania vaccinul antigripal nu este in schema obligatorie. Pentru persoanele din grupele de risc - bolnavi cronici, gravide, persoane peste 65 de ani si personal medical - Ministerul Sanatatii asigura vaccinul. Din aceste categorii fac parte in jur de 3 milioane de romani.Pentru actualul sezon gripal, MS a asigurat 1,3 milioane de doze, si acum a mai suplimentat cu alte 30.000 de vaccinuri. De ce? Pentru ca, nefiind obligatoriu, persoanele in cauza sunt chestionate de medicii de familie daca vor sau nu sa se vaccineze si se pare ca numarul celor care au raspuns afirmativ a fost in jurul acestei cifre.De precizat ca sezonul acesta au fost achizitionate cu peste 300.000 de vaccinuri mai mult fata de sezonul 2017-2018, iar comanda a fost facuta de MS in martie anul trecut, dupa cum declara la acea vreme Sorina Pintea intr-un interviu pentru Ziare.com.Pentru ceilalti cetateni, daca isi doresc sa fie vaccinati trebuie sa si-l procure singuri din farmaciile cu circuit deschis. Insa si aici tot planificarea se aplica, iar farmaciile planifica folosind experientele anterioare."Avem lantul producator-distribuitor-farmacie-pacient. Cum se spune, vacciurile vandute la liber. La ora actuala, cele doua vaccinuri pentru anul acesta nu se mai gasesc aproape deloc in farmacii si situatia asta e in toata tara.Stocurile s-au facut pe baza experientei din ultimii 2-3 ani si consumul a fost mic. Anul trecut se dadeau 2-3 vaccinuri pe saptamana, acum au fost cereri si de 10 pe zi. Iar distribuitorii spun ca nu mai au cum sa aprovizioneze pentru ca nu mai au pe stoc. La vaccinuri, ca si la alte medicamente, esentiala este planificarea si se face cu 1-2 ani inainte", a explicat, pentru Ziare.com, Mari