Trafic restrictionat in Bucuresti, in weekend, pentru patru evenimente

Astfel, in perioada 19 octombrie, ora 19:00 - 21 octombrie, ora 23:00, pe Str. Matasari, perimetrul cuprins intre Str. Matei Voievod si Bd. Pache Protopopescu, precum si pe strazile ce acced in acest tronson, cu ocazia organizarii evenimentului cultural "Barbati pe Matasari", a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.Evenimentul se va desfasura pe Strada Matasari in perimetrul cuprins intre imobilele nr. 01 - 43, lasand libera zona din dreptul Bisericii Iancu Vechi Matasari.Apoi, pentru evenimentul "Simfonia apei" - Fantani Unirii, traficul rutier se va restrictiona in perioadele 19 - 21 octombrie si 26 - 28 octombrie, intre orele 19:30 - 22:30, pe bd. Unirii, segmentul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani).Pe de alta parte, sambata, 20 octombrie, traficul va fi restrictionat si in centrul Capitalei, in conditiile in care se va desfasura un eveniment de prevenire si combatere a tuturor formelor de violenta impotriva femeilor.In intervalul orar 16:00 - 17:00, participantii se vor deplasa pe urmatorul traseu: Parcul Coltea - Bd. Nicolae Balcescu - Bd. Gheorghe Magheru - Piata Romana - Bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei - punct final pe trotuarul de la intersectia Bd. Lascar Catargiu cu Bd. Iancu de Hunedoara.Deplasarea in mars se va face pe banda I de circulatie.Traficul rutier va fi restrictionat, cu exceptia celui in comun - STB, duminica, 21 octombrie, in intervalul orar 14:00 - 14:30, pe Str. Pictor Stahi, perimetrul cuprins intre Bd. Schitu Magureanu si Str. Stirbei Voda, precum si pe Bd. Schitu Magureanu, perimetrul cuprins intre Bd. Regina Elisabeta si Str. Stirbei Voda pentru organizarea unei procesiuni religioase.Evenimentul va avea loc intre orele 14:00 - 14:30 cu adunarea enoriasilor in zona Statuii Papei Ioan Paul al II-lea. Intre orele 14:30 - 15:15, participantii se vor deplasa pe urmatorul traseu: Str. Schitu Magureanu - Str. Stirbei Voda - Str. Luterana - Str. General Berthelot - Catedrala Sf. Iosif. Intre orele 15:15 - 16:00 este prevazuta defluirea participantilor.Deplasarea participantilor pe traseul procesiunii se va face pe banda I de circulatie. ...citeste mai departe despre " Trafic restrictionat in Bucuresti, in weekend, pentru patru evenimente " pe Ziare.com