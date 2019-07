Trafic restrictionat, luni, in Bucuresti

Astfel, traficul va fi restrictionat:- intre orele 06:00 - 10:00, pe str. C. Mille, intre Calea Victoriei si str. Ion Brezoianu;- intre orele 08:30 - 10:00, pe Calea Victoriei, intre str. Ion Campineanu si Bd. Regina Elisabeta;- intre orele 08:30 - 10:00, pe Bd. Regina Elisabeta, banda I de circulatie, intre Calea Victoriei si Str. Ion Brezoianu, pe timpul intonarii Imnului National.In momentul intonarii Imnului de Stat, se va restrictiona traficul rutier pe Bd. Regina Elisabeta, intre Piata Universitatii si str. Ion Brezoianu, timp de 5 minute, in intervalul 09:00 - 10:00.Politistii rutieri recomanda rute ocolitoare:- Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Piata Unirii;- Calea Stirbei Voda - Str. Berzei - Str. Buzesti - Piata Victoriei;- Calea Stirbei Voda - Calea Victoriei - Str. Dem I. Dobrescu - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii.