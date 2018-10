Potrivit informatii oferite de catre politistii sibieni, traficul se desfasoara doar pe banda a doua a autostrazii A1, in zona localitatii Saliste, sensul de mers Sebes-Sibiu.Reprezentantii ISU Sibiu declara ca primul incendiu s-a inregistrat la o autoutilitara incarcata cu materiale textile, in care se afla o singura persoana. Aceasta nu a fost ranita, insa autoutilitara a ars in intregime.La o distanta de 300 de metri, un autoturism aflat in coloana de masini, pe A1, a fost cuprins de flacari din cauza unui scurtcircuit electric. In masina se aflau doua persoane, iar acestea nu au fost ranite.Angajatii Sectiei Autostrazi lucreaza la curatarea zonei. ...citeste mai departe despre " Trafic restrictionat pe A1: Doua masini au luat foc la o distanta de 300 de metri una fata de cealalta " pe Ziare.com