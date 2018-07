In urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, mai sunt trei tronsoane de drum national cu circulatia intrerupta:in judetul Covasna DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Catrusa,in judetul Suceava: DN2H, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceavain judetul Vrancea: DN 2L, in localitatea Soveja.Totodata, Infotrafic anunta ca circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta pe raza localitatii Budila (judetul Brasov), dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri. Pe aceasta sectie de cale ferata circula doar garniturile unui operator privat.In judetul Valcea, din cauza aluviunilor de pe calea ferata, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 205 Babeni - Alunu (tronson pe care circula doar trenuri de marfa) este intrerupta la kilometrul feroviar 34+400 de metri.In judetul Teleorman, circulatia trenurilor este intrerupta pe sectia de cale ferata 907 Rosiori Nord (Teleorman) - Costesti (Arges), tronson pe care se deplaseaza doar garniturile unui operator privat. ...citeste mai departe despre " Traficul este oprit in continuare pe trei drumuri nationale din cauza inundatiilor " pe Ziare.com