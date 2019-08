Potrivit sursei citate, circulatia se va inchide progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, dupa cum urmeaza:- incepand cu ora 12:00, pe Strada Maior Coravu, intre Soseaua Mihai Bravu si intrarea in Stadionul "National Arena", precum si pe strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;- Bulevardul Pierre de Coubertin, intre Strada Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in stadion sau Soseaua Pantelimon si rondul de la intrarea in stadion, precum si pe strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;- banda I de circulatie de pe Strada Vatra Luminoasa, intre Strada Tony Bulandra si Strada Pierre de Coubertin;- Strada Tony Bulandra, intre Vatra Luminoasa si rond Strada Maior Coravu;- Strada Sg. Vasile Serbanica intre Bulevardul Basarabia si intrarea in stadion (parcarea C).Politistii solicita soferilor sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele de trafic, sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de arena sportiva, sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate, sa respecte semnalele politistilor rutieri si recomandarile acestora si sa evite pe timpul deplasarii manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic....citeste mai departe despre " Traficul va fi deviat miercuri in zona Arenei Nationale, pentru concertul Metallica " pe Ziare.com