Tramvaie suspendate si transport pe calea ferata in Bucuresti? Doar PR, proiecte sclipicioase, care iau fata. Ce ar rezolva, totusi, traficul de cosmar

Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile si cu termene de realizare care ii depasesc poate si un viitor al doilea mandat pentru "rezolvarea" transportului in Capitala. Ultima idee de acest gen - tramvaie suspendate pe ruta Bucuresti-Magurele si in zona de nord a Capitalei, parcari pentru soferii care locuiesc in afara orasului si transport urban pe calea ferata.Pe langa faptul ca punerea in practica a acestor idei nu ar ajuta foarte mult aglomeratia din Bucuresti, avand in vedere ca nu se adreseaza principalelor cauze - lipsa de parcari de resedinta, starea jalnica a mijloacelor de transport in comun, cresterea de la un an la altul a numarului de masini din Bucuresti sau care tranziteaza Capitala, si sansele de implementare sunt destul de reduse.Ciprian Ciucu, consilier PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, sustine ca promisiunile facute de Gabriela Firea sunt doar miscari de PR.Este greu de spus cand va fi pus in aplicare proiectul tramvaielor suspendate pentru ca, afirma Ciprian Ciucu, nici macar nu este inclus in Planul de Mobilitate al Bucurestiului.Mai mult, desi Gabriela Firea a spus ca a inceput deja pregatirile tehnice, consilierul PNL spune ca acestea sunt doar vorbe. Pentru ca proiectul sa fie realizat, primul pas este studiul de prefezabilitate, care in momentul de fata nu exista."Nu se va face (linie de monorail - n.red.). Primarul a tot anuntate diverse lucruri, dar nu se intampla. E doar o miscare de PR. Normal ar fi ca inainte sa fie un studiu de prefezabilitate, care ne-ar spune daca ideea este buna sau nu. Dupa aceea ar trebui realizat un studiu de fezabilitate, pentru a putea incepe sa faca si un proiect tehnic. Acesta va trebui si bugetat, sa se spuna cat vor costa lucrarile. Apoi trebuie sa se decida in cat timp vrea sa il finalizeze, pentru ca in functie de acest lucru ii va aloca si bugetul.Daca vrei sa termini un proiect rapid ii aloci multi bani, daca vrei sa il intinzi pe 10 ani imparti suma la 10 ani. Apoi, dupa ce ai studiul de fezabilitate, faci proiectul tehnic, scris de ingineri. Cu el te duci la finantatori, sau la Banca Europeana de Investitii si Dezvoltare, sau poti sa dai bani din bugetul propriu. Asa ceva poti sa anunti dupa ce ai ...citeste mai departe despre " Tramvaie suspendate si transport pe calea ferata in Bucuresti? Doar PR, proiecte sclipicioase, care iau fata. Ce ar rezolva, totusi, traficul de cosmar " pe Ziare.com