Tramvaiele noi nu vor ajunge in Capitala prea curand. Primaria a prelungit licitatia pana la iarna

Potrivit celui mai recent raport de activitate al Societatii de Transport Bucuresti(STB), in Capitala circula doar 486 de tramvaie. Cele mai multe dintre ele sunt prea vechi pentru a le mai asigura oamenilor conditii confortabile de calatorie. De la an la an, tramvaiele au inceput sa inregistreze din ce in ce mai multe defecte grave, dupa cum arata chiar statisticile societatii de transport.Anul trecut a crescut numarul de tramvaie care s-au defectat si au produs blocaje in trafic, potrivit STB. Foto: Raport de activitate al STBProblema s-a acutizat in ani, tocmai din cauza ca primarilor Capitalei putin le-a pasat de transportul in comun si n-au innoit parcul de tramvaie.Potrivit raportului de activitate al STB, anul trecut nu s-au cumparat tramvaie in Capitala.Potrivit raportului STB, nu s-au cumparat tramvaie, anul trecut. Foto: Raport de activitate STBIn luna decembrie, Primaria Capitalei a lansat o licitatie prin intermediul careia si-a prospus sa cumpere 100 de tramvaie noi, la standarde europene, cu suma de 856 milioane de lei (adica circa 181 de milioane de euro).La licitatie s-au inscris turcii de la Durmazlar Makina San. VE tic. A.S. si o asociere formata din Astra Vagoane Calatori si chinezii de la CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. Constructorii interesati au solicitat clarificari de la PMB, iar documentele si-au urmat cursul, inclusiv la Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) care avizeaza actele.Une peste alta, in mod normal, pana la jumatatea lunii august 2019, PMB urma - potrivit calendarului initial al licitatiei - sa incheie evaluarea ofertelor. Ar fi urmat anuntarea castigatorului si semnarea contractului. Si abia dupa urma sa inceapa constructia celor 100 de tramvaie care sa fie livrate la Bucuresti, rand pe rand, in urmatorii 3 ani.Chiar daca respectivul calendar ar fi fost respectat, oricum urma sa mai treaca suficient timp pana cand bucurestenii urmau sa circule cu noile tramvaie. Intre timp, insa, au intervenit si prelungiri de termene.Mai exact, PMB a extins deja cu 4 luni - pana la jumatatea lui decembrie 2019 - perioada de evaluare a ofertelor."Avand in vedere complexitatea procedurii, precum si volumul mare de documente si informatii care au ...citeste mai departe despre " Tramvaiele noi nu vor ajunge in Capitala prea curand. Primaria a prelungit licitatia pana la iarna " pe Ziare.com