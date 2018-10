Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes, pe Transfagarasan se intervine pentru deszapezire si vineri cu un utilaj cu lama, in conditiile in care in ultimele trei zile drumarii au folosit peste 45 de tone de sare.Drumul este deschis pana miercuri, 31 octombrie, iar din noiembrie circulatia va fi interzisa intre Balea Cascada si Piscul Negru."Soferii care planuiesc o calatorie in zona in urmatoarele zile sa fie pregatiti sa conduca in conditii de iarna, iar autoturismele sa fie echipate cu cauciucuri de iarna. De asemenea, precizam ca intre orele 22:00 si 7:00, circulatia este interzisa intre Balea Cascada si Piscul Negru", adauga Robert Elekes.Ninge abundent pe Transfagarasan. Vant puternic, localitati fara curent si -13 grade la Balea Lac (Video) ...citeste mai departe despre " Transfagarasanul se inchide din 1 noiembrie " pe Ziare.com